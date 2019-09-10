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BPCE ACTION POUR LE CLIMAT

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2020 : 125.000.000 €
11/12/2019 : 125.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2019
20190236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
BPCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated lending in support of small to mid-sized renewable energy projects in France (onshore wind, photovoltaic, geothermal, hydro, biomass and waste treatment/biogas).

This project aims to contribute to renewable energy targets in France and the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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31/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Savigny
31/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement d'un projet de centrale photovoltaïque au sol - Athies et Samoussy
31/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Les Poulettes
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09/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Montéléger
09/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Brouville
11/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - Thorenc
09/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Rouan Saint Prim
09/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Loudia
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11/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - Lourches
11/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - La Plaine des Mées
11/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Terres neuves 2
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11/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Le Donjon
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
108772459
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Resumé Non Technique d'un projet projet de centrale photovoltaïque au sol - Athies et Samoussy
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136286670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
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Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Venanson
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136276236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Savigny
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136293429
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement d'un projet de centrale photovoltaïque au sol - Athies et Samoussy
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
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Nummer des Dokuments
136276234
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
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Nummer des Dokuments
136286353
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement du projet éolien de la Garenne
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
136279949
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Réaup-Lisse
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
148373744
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Umweltinformationen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190236
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148410667
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Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
Sprache
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Nummer des Dokuments
148405511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Eyliac
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148410680
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148397019
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190236
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Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148413429
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Umweltinformationen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148405634
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190236
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
148386018
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190236
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Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148423424
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148423427
Thema
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
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Energie
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Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148378357
Thema
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Nummer des Dokuments
148413827
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Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
148405624
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Umweltinformationen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
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Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148388669
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Terres neuves 2
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148417155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Selles-Saint-Denis
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148416958
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Le Donjon
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148418588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Lourches
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148413205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Evaluation des Incidences Natura 2000 - Les Terres neuves 2
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148384439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Labécède - Lauragais
Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148417262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Saint Paulet
Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148413319
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Thorenc
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148386019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Koungou
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148413420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Grenette
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148411875
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Le Mans
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148415445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Les Chevrons
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148414939
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact - Dole Biogaz
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165847085
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Orbec
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165848729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Le Gravier
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165851078
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - La Pilletrie
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165850092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Crozon
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165847316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT- Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Tierce
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165852333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Grandchamp
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165851707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Livré La Touche
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165848422
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Plounévez
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165812988
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190609751
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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