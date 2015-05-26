NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT

Übersicht
The project consists of the development, construction and operation of the 420MW Nachtigal dam and hydroelectric power plant, to be located on the central course of the Sanaga river, 65 km northeast of Yaoundé.
The project will provide much-needed economically advantageous renewable electricity supply to the population and businesses of Cameroon.
If located within the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) requiring an EIA. An environmental and social impact assessment (ESIA) (2006, 2011) has been produced for the entire project in alignment with national legislation and IFC performance standards, including public consultation. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project to ensure that they are acceptable for Bank financing.
The Bank will assess that procurement of the components to be financed by the Bank has been undertaken in a manner which is acceptable for Bank financing.
This project represents a coherent development of the hydrological resource of the Sanaga river as a result of the recent construction of the Lom Pangar regulating dam project, whose objective was to help unlock the hydro potential of the Sanaga river, by providing a more stable flow of water during dry periods.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.