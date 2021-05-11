© Shutterstock

Als Klimabank der EU investiert die Europäische Investitionsbank (EIB) gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Proparco, einer Tochter der Agence française de développement (AFD), 87,4 Millionen Euro in einen 100-Megawatt-Solarpark von Total Eren nahe der historischen Stadt Samarkand in Usbekistan.

Die EIB vergibt 43,7 Millionen Euro an den Projektentwickler Tutly Solar LLC, während die EBWE und Proparco jeweils rund 21,8 Millionen Euro beisteuern. Tutly Solar LLC gehört vollständig Total Eren, einem führenden unabhängigen französischen Unternehmen für erneuerbare Energien.

Der Solarpark ist eines der ersten privatwirtschaftlichen Erneuerbare-Energien-Projekte in Usbekistan. Er fügt sich in den Plan des Landes ein, bis 2030 acht Gigawatt Solar- und Windleistung zu entwickeln.

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über Finanzierungen in Usbekistan: „Klimaschutz steht im Zentrum unserer Finanzierungsaktivitäten. Deshalb fördert die EIB auch den Bau des Solarparks Tutly in Usbekistan. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes. Usbekistan kann sich so stärker am weltweiten Kampf gegen den Klimawandel beteiligen. Damit ist Tutly eine Investition in die heimische Wirtschaftsentwicklung und zugleich in die Zukunft unseres Planeten. Ich danke unseren Partnern bei der Europäischen Union, der EBWE und Total Eren, denen an einer sicheren und wohlhabenden Zukunft Usbekistans, Zentralasiens und der Welt gelegen ist.“

Nandita Parshad, Managing Director, Sustainable Infrastructure Group der EBWE: „Wir sind sehr stolz darauf, dieses wegweisende Projekt von Total Eren mitzufinanzieren. Es trägt zur langfristigen Dekarbonisierungsstrategie Usbekistans bei, die gemeinsam mit der EBWE entwickelt wird. Das Land will bis 2050 einen klimaneutralen Energiesektor haben und die Entwicklung des Sektors an den Zielen des Pariser Abkommens ausrichten.“

Anne Gautier, Head of Power and Digital Division für die Region, Proparco: „Proparco freut sich über die Gelegenheit, den Solarpark Tutly mitzufinanzieren. Dieses herausragende Projekt wird von Total Eren entwickelt und ist unser erstes im Erneuerbare-Energien-Sektor Usbekistans. Die Finanzierung steht voll im Einklang mit der Absicht der AFD-Gruppe, sich zu 100 Prozent an den Pariser Zielen auszurichten.“

Laurence Juin, EVP und CFO von Total Eren: „Wir freuen uns, dass wir die Finanzierung unseres ersten Solarprojekts in Usbekistan unter Dach und Fach gebracht haben. Ich danke den usbekischen Behörden und unseren Kreditgebern – EIB, EBWE und Proparco – für ihre Unterstützung, und unseren Teams in Taschkent und Paris für ihre harte Arbeit. Total Eren ist stolz darauf, einer der ersten unabhängigen Stromerzeuger zu sein, die ein Solarprojekt in Usbekistan entwickeln, bauen und finanzieren. Die Bevölkerung erhält emissionsarmen Strom, und das Land wird unabhängiger von fossilen Brennstoffen. Wir freuen uns schon heute auf weitere Projekte für erneuerbare Energien in Usbekistan und in der Region.“

Mehr globaler Klimaschutz

Mit dem Solarpark Tutly kann Usbekistan seinen Energiemix diversifizieren, in dem fossile Kraftwerke noch dominieren. Tutly erhöht auch die Erzeugungskapazität und die Versorgungssicherheit in einer Zeit des steigenden Strombedarfs im Land.



Nach der Inbetriebnahme wird das Projekt dazu beitragen, die jährlichen Treibhausgasemissionen um 160 000 Tonnen CO 2 -Äquivalente zu senken. Der Solarpark wird zusätzliche 270 Gigawattstunden Strom für Tausende von Menschen in Usbekistan erzeugen, dem am dichtesten besiedelten Land Zentralasiens. Damit verbessern sich die Lebensqualität und das Geschäftsumfeld.

Über den Verkauf des Solarstroms wird ein 25 Jahre laufender Abnahmevertrag mit dem nationalen Stromanbieter National Electric Networks Usbekistan geschlossen.

Das Projekt trägt zu mehreren UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 bei: bezahlbare und saubere Energie; menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; Industrie, Innovation und Infrastruktur; und Klimaschutz.