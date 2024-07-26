Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Belgischer Logistikimmobilien-Spezialist WDP erhält EIB-Kredit von 250 Mio. Euro für grüne Energieinfrastruktur in Europa

26 Juli 2024
WDP
  • Finanziert wird Infrastruktur für erneuerbare Energie und saubere Mobilität in Logistikzentren von WDP, hauptsächlich in Belgien, den Niederlanden und Rumänien
  • WDP installiert Solardächer und E-Ladestationen für seine Mietimmobilien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 250 Millionen Euro an das belgische Unternehmen Warehouses De Pauw (WDP), das europaweit Logistikimmobilien entwickelt und vermietet. WDP finanziert damit Solardächer und E-Ladestationen für seine Mietimmobilien. Der Kredit mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren ist für Investitionen in bestehenden Logistikzentren von WDP bestimmt, hauptsächlich in Belgien, den Niederlanden und Rumänien.

Damit trägt die EIB zum REPowerEU-Plan bei, mit dem Europa seine Abhängigkeit von Öl-, Kohle- und Gasimporten beenden will. Außerdem hilft sie WDP und dessen Kunden, ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

Die neuen Solarmodule sollen jährlich bis zu 350 Gigawattstunden Ökostrom erzeugen – genug für den Bedarf von 150 000 Menschen in Europa. Ein erheblicher Teil des Stroms wird vor Ort verbraucht. Die neue energetische Ausrüstung steigert den Wert der Gebäude.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Kredite wie diese sind ein Gewinn für das Klima und Europas Energieunabhängigkeit. Das Projekt ermöglicht es, mehr Ökostrom zu produzieren und von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Damit wird die EU unabhängiger von Energieimporten.“

Mickael Van den Hauwe, Chief Financial Officer von WDP: „Dieser Kredit hilft uns, mehr Geld in saubere Energie in Westeuropa und Rumänien zu investieren. Gleichzeitig bekräftigt er unsere Unternehmensmission – die Lieferkette unserer Kunden durch Infrastruktur für erneuerbare Energie zu stärken. Und er bestätigt uns in unseren Bemühungen um E-Mobilität und die Dekarbonisierung der Lieferkette.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU floss im vergangenen Jahr etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

WDP

WDP ist ein führender europäischer Spezialist für Logistikimmobilien. Das Unternehmen entwickelt und investiert in Lager- und Büroimmobilien. Es unterhält Lagergebäude mit einer Fläche von über sieben Millionen Quadratmetern. Sein internationaler Bestand an semi-industriellen und Logistikgebäuden verteilt sich auf mehr als 300 Standorte an erstklassigen Drehkreuzen für Lagerung und Distribution in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland und Rumänien. Die Gruppe entwickelt Lösungen für Energieerzeugung, Ladeinfrastruktur und Batteriespeicher vor Ort. Damit folgt sie den Klimazielen ihrer Kunden und setzt ihren vierjährigen strategischen Wachstumsplan um.

Projektübersicht

WDP SOLAR PV AND EV CHARGING INFRASTRUCTURE LOAN

Investments in rooftop solar PV and battery storage systems, and EV charging infrastructure to be installed in the warehouses of WDP

Unterzeichnet | 25/07/2024

2024-302-DE

