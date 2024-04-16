© Métropole Rouen Normandie

Kredit über 50 Mio. Euro für modernes öffentliches Verkehrsnetz – Beschaffung emissionsfreier Elektro- und Wasserstoffbusse und besserer Fahrgastinformations- und Fahrscheinsysteme

Französischer Gemeindeverband modernisiert Busflotte für emissionsfreien ÖPNV

Projekt trägt spürbar zu Finanzierungszielen der EIB für nachhaltige Städte und Regionen sowie Klima- und Umweltschutz bei

Der französische Gemeindeverband Métropole Rouen Normandie erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 50 Millionen Euro für die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs. Damit soll das Mobilitätsangebot besser, bezahlbarer und umweltfreundlicher werden.

Mit ihrer Finanzierung unterstützt die EIB mehrere Vorhaben für nachhaltige Mobilität. Der Gemeindeverband will 114 Elektro- und 14 Wasserstoffbusse für den öffentlichen Nahverkehr beschaffen und 29 Nahverkehrs- und 20 Schulbusse auf Elektroantrieb umstellen. Außerdem wird das Betriebsunterstützungs- und Fahrgastinformationssystem (SAEIV) sowie das Fahrscheinsystem für das Busnetz modernisiert.

Die EIB-Finanzierung ist Teil des Mobilitätsplans der Métropole Rouen Normandie. Ihr Fuhrpark aus 450 Bussen umfasste 2020 nur 5 Elektrobusse und keine Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Inzwischen sind es 77 Elektro- und 14 Wasserstoffbusse. Bis 2026 sollen 237 Elektro- oder Wasserstoffbusse – also mehr als 50 Prozent der Flotte – emissionsfrei auf der Straße unterwegs sein.

Das Projekt schafft die Infrastruktur für einen emissionsarmen Nahverkehr als Alternative zum privaten Pkw und trägt damit zu den Finanzierungszielen der EIB bei.

Nicolas Mayer-Rossignol, Bürgermeister von Rouen und Präsident des Gemeindeverbands Métropole Rouen Normandie: „Wir danken der EIB, dass sie unseren Gemeindeverband bei seiner Strategie für die Energiewende so entschlossen unterstützt.“

Cyrille Moreau, der für Verkehr, zukunftsweisende Mobilität und aktive Verkehrsmittel zuständige Vizepräsident, fügte hinzu: „Wir investieren massiv in emissionsfreie Busse: In dieser Amtsperiode fließen 166 Millionen Euro, damit der öffentliche Verkehr in unseren 71 Gemeinden besser, bezahlbarer und umweltfreundlicher wird.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB unterstützt die Gebietskörperschaften bei der grünen Wende. Unsere Investitionen werden sich direkt und konkret auf den Alltag der Menschen im Gemeindeverband von Rouen auswirken. Die EU zeigt damit, dass sie durch ihr Handeln die Lebensqualität und das Wohlergehen der Menschen verbessert.“

Hintergrundinformationen

Métropole Rouen Normandie

Der französische Gemeindeverband Métropole Rouen Normandie mit seinen 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst 71 Gemeinden, darunter die Wirtschafts- und Industriestadt Rouen. Die Hauptstadt der Normandie bildet mit ihrem großen See- und Binnenhafen den Mittelpunkt eines Wirtschaftsraums mit 800 000 Menschen. Der zehntgrößte Großraum des Landes – nicht weit von Paris und eine Autostunde vom Meer entfernt – ist das wichtigste Wirtschaftszentrum der Region (300 000 Arbeitsplätze, 60 000 Unternehmen und 45 000 Studierende). Mit einem Jahresbudget von fast einer Milliarde Euro ist er auch ihr zweitgrößter öffentlicher Investor. Der Großraum ist zukunftsorientiert, wirtschaftlich äußerst dynamisch und Vorreiter beim sozio-ökologischen Wandel. Die Métropole Rouen Normandie hat viele strategische Projekte auf den Weg gebracht und ist zugleich als Gebietskörperschaft für die wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen wie Verkehr, Wasser und Energieversorgung in den ihre angeschlossenen Gemeinden zuständig. Vor allem die Stadt Rouen ist mit ihrem Kultur- und Naturerbe und ihrem umfangreichen nationalen und internationalen Veranstaltungsangebot wie dem Hafenfest Armada, dem Impressionismus-Festival sowie als Europäische Kulturhauptstadt 2028 für Besucherinnen und Besucher besonders attraktiv.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors, die zu den Kernzielen der EU beitragen. 2023 war Frankreich mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Milliarden Euro für erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz das Land mit den meisten EIB-Finanzierungen im Bereich Energiewende und grüne Transformation. Als Partner der Kommunen, Departements und Regionen hat die EIB letztes Jahr 2,3 Milliarden Euro für den öffentlichen Schienen-, den städtischen Nahverkehr und für sanfte Mobilität bereitgestellt – den Bereich, in dem die EIB in Frankreich die meisten Finanzierungen vergeben hat.