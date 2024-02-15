In Einklang mit dem Klimabank-Fahrplan und den Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen soll das Autobahnnetz modernisiert und – ohne seine Kapazität zu steigern – an Klimafolgen angepasst werden

Laut EIB-Schätzung entstehen durch das Projekt mehr als 13 000 Arbeitsplätze

Der Kredit ist durch eine Garantie aus dem InvestEU-Programm besichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 1,2 Milliarden Euro an die Autostrade per l’Italia SpA (ASPI), einen der größten Konzessionäre für Bau und Betrieb von mautpflichtigen Autobahnen in Europa. Die Mittel dienen vor allem dazu, die fast 3 000 Kilometer italienische Autobahnen, die von der ASPI betrieben werden, zu modernisieren, um Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremwetterereignissen zu verbessern. Mindestens 800 Millionen Euro der EIB-Mittel werden durch eine Garantie von InvestEU besichert, dem Investitionsprogramm der Europäischen Kommission, zu dessen Umsetzung die EIB-Gruppe maßgeblich beiträgt.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Der Kredit ist ein klares Zeichen, dass wir die Sicherheit und die ökologische Nachhaltigkeit des italienischen Autobahnnetzes fördern, das fester Bestandteil des TEN-V-Kernnetzes ist. Die geplanten Arbeiten werden auch zur Entwicklung des Binnenmarktes beitragen und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU fördern.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Die großen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur Italiens machen unsere Autobahnen sicherer und widerstandsfähiger gegen die immer häufigeren Extremwetterereignisse. Ich freue mich besonders, dass die EU mit dieser beachtlichen Finanzspritze von InvestEU und der EIB mehr als 13 000 Arbeitsplätze in Italien schafft.“

Roberto Tomasi, CEO von ASPI: „Der EIB-Kredit bestätigt die finanzielle Solidität der ASPI und die Dringlichkeit, die in den 1960er- und 1970er-Jahren errichtete Infrastruktur zu modernisieren. Die Arbeiten sind zentral für das Wachstum des Landes und für die künftige Mobilität, die immer sicherer, grüner und innovativer wird.“

Von den 1,2 Milliarden Euro des Darlehens haben 800 Millionen Euro eine Laufzeit von 15 Jahren. Das entspricht der Laufzeit der ASPI-Konzession. Die Mittel sind für das Netzerneuerungsprogramm bestimmt, das die Autobahnen resilienter gegen künftige Klimaereignisse machen soll. Darüber hinaus stellt die EIB 400 Millionen Euro für den laufenden Modernisierungsplan der ASPI bereit.

Im Umweltbereich fördert die EIB mit ihrer Finanzierung eine saubere Mobilität, die Nutzung alternativer Energien und die Einführung technologischer Lösungen für mehr Energieeffizienz. Die Mittel unterstützen insbesondere die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarmodulen und LED-Beleuchtungsanlagen auf den Autobahnen.

Das Projekt entspricht dem Klimabank-Fahrplan und den Verkehrsleitlinien der EIB. Es wird die Modernisierung des Autobahnnetzes deutlich vorantreiben, ohne dessen Kapazität zu erhöhen. Gleichzeitig wird es die Autobahnen an die Klimafolgen anpassen. Davon profitiert der zentrale TEN-V-Korridor unmittelbar.

Das Projekt dürfte außerdem erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, da es überall im Land neue Arbeitsplätze schafft. Die EIB schätzt, dass mehr als 13 000 Personen für die Projektdurchführung beschäftigt werden, was das Engagement der Bank für Wirtschaftswachstum bestätigt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Die EIB finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Gruppe Autostrade per l’Italia ist einer der größten Konzessionäre von Mautautobahnen in Europa und weltweit. Sie betreibt ein Netz von rund 3 000 Autobahnkilometern. Die Gruppe ist als integrierter Mobilitätsanbieter in ganz Italien aktiv, auch über ihre Tochtergesellschaften: Amplia (Bauarbeiten), Movyon (technische Lösungen), Tecne (Planungsbüro) und Free To X und Elgea (Netzelektrifizierung und Strom aus erneuerbaren Energien). Die mehr als 9 000 Beschäftigten arbeiten daran, die Unternehmensziele für eine immer sicherere und nachhaltigere Mobilität zu erreichen.