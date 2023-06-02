© Shutterstock

Projekt trägt zu 100 Prozent zur Bekämpfung des Klimawandels bei und unterstützt ländliche Gebiete

Installation von PV-Modulen auf Wohnhäusern, kleinen und mittleren Unternehmen und anderen kleinen Gebäuden

Die Europäische Investitionsbank (EIB), der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber, und das genossenschaftliche Finanzinstitut Sicredi haben einen Finanzierungsvertrag für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien geschlossen. Auf einer Veranstaltung in Brasilia unterzeichneten Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der EIB, und César Bochi, CEO von Sicredi, ein Darlehen über 200 Millionen Euro. Mit dem Geld finanziert das in ganz Brasilien tätige Institut die Installation von PV-Modulen auf Wohngebäuden, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Einrichtungen in ländlichen Gebieten.

Das Projekt trägt zu 100 Prozent zur Bekämpfung des Klimawandels entsprechend der EU-Taxonomie bei. Es unterstützt die Ziele Brasiliens, den Anteil erneuerbarer Energien an der jährlichen Stromerzeugung zu erhöhen und so die Umsetzung des zehnjährigen nationalen Energieausbauplans voranzubringen. Zudem tragen die Projekte in diesem kleinen Marktsegment dazu bei, Stromverluste einzudämmen und die Netznutzung zu optimieren.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Durch das Projekt kann der Privatsektor in Brasilien in erneuerbare Energien investieren und so zusätzliche Kapazitäten zur Ökostromerzeugung schaffen. Das spart CO 2 und verringert die Luftverschmutzung. Die EIB ist der richtige Partner für Brasiliens ehrgeizige Klimaagenda, und ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit zwischen Europa und Brasilien durch Projekte wie diese intensivieren können.“

Ignacio Ybáñez, EU-Botschafter und -Delegationsleiter in Brasilien: „Das EIB-Darlehen an Sicredi verdeutlicht das Team-Europa-Konzept für eine grüne und resiliente Zukunft in Brasilien und die Global-Gateway-Strategie der EU. Es zeigt auch, wie sehr sich die Europäische Union in Brasilien für nachhaltiges Wachstum und Resilienz einsetzt, und es spiegelt klar den Team-Europa-Geist wider, mit dem wir uns für unsere brasilianischen Partner starkmachen.“

César Bochi, CEO von Sicredi: „Wir haben in letzter Zeit mehrere Finanzierungsverträge mit ausländischen Partnern unterzeichnet, um in Brasilien Projekte zu fördern, die die Folgen des Klimawandels eindämmen und gleichzeitig unseren Mitgliedern helfen, Geld zu sparen. Mit der EIB, deren Finanzierungen in Brasilien gerade erst Fahrt aufnehmen, können wir noch mehr in dieser Richtung tun. Wir hoffen, dass dieses Darlehen der Auftakt zu vielen gemeinsamen Initiativen für unsere Agenda in Sachen Umwelt, Soziales und Governance ist.“

Sicredi ist ein genossenschaftliches Finanzinstitut mit mehr als 6,5 Millionen Mitgliedern und 2 500 Zweigstellen in 1 800 Kommunen in allen Regionen Brasiliens. In mehr als 200 Städten ist Sicredi die einzige Präsenzbank. Ihr Kreditportfolio beläuft sich derzeit auf rund 1,1 Milliarden Euro.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Mit der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Ingenieurinnen und Ökonomen helfen wir, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Brasilien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 richtete sie einen neuen Geschäftsbereich für ihre Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union ein – die EIB Global, die bereits im ersten Jahr ihres Bestehens Finanzierungen von rund 10,8 Milliarden Euro außerhalb Europas vergab. Brasilien ist der größte Empfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Auf das Land entfallen rund 40 Prozent des Portfolios der EIB für den Kontinent. Die EIB ist seit 1997 in Brasilien tätig und hat seither über 5,4 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen bereitgestellt – was die Laufzeit und was die Zinsen betrifft. Damit will sie die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessern.

Die EIB Global in Lateinamerika

Die EIB Global unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine gute Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika aktiv und hat rund 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 65 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Brasilien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.

Sicredi

Sicredi ist ein genossenschaftliches Finanzinstitut, das seine Mitglieder beim Wachstum begleitet und die Entwicklung in allen Regionen Brasiliens voranbringen will. Das Managementmodell von Sicredi setzt auf die Beteiligung der mehr als 6,5 Millionen Mitglieder, die die Eigentümer des Instituts sind. Sicredi ist mit mehr als 2 500 Zweigstellen in allen Bundesstaaten und im Bundesdistrikt physisch präsent und bietet die gesamte Bandbreite finanzieller und nichtfinanzieller Dienstleistungen an.