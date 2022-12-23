© Affibody

EIB vergibt Darlehen über 20 Millionen Euro an schwedische Biotechfirma Affibody

Mittel fließen in Forschung und Entwicklung für Biopharmazeutika der nächsten Generation gegen Krebs und Entzündungskrankheiten

Finanzierung wird unter InvestEU gefördert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 20 Millionen Euro an das schwedische Biotech-Unternehmen Affibody, wie die Bank heute bekannt gab. Die Venture-Debt-Finanzierung ist mit einer Garantie unter InvestEU besichert. Affibody hat Produktkandidaten in der klinischen Phase und ist auf die Entwicklung von Biopharmazeutika der nächsten Generation spezialisiert, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Immunologie und der Onkologie decken. Dazu nutzt das Unternehmen eine firmeneigene Technologie.

Mit dem Geld unterstützt die EIB Affibodys Forschung und Entwicklung in Europa für neuartige Biopharmazeutika zur Behandlung von Entzündungskrankheiten und Krebs. Die Investitionen sollen über 100 neue Arbeitsplätze schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Biotechsektors stärken.

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Kaum etwas ist lohnender, als die Entwicklung innovativer Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen zu fördern. Dieses Engagement unter InvestEU ist ein weiterer Schritt, um sicherzustellen, dass Europa in der medizinischen Forschung und Entwicklung an der Spitze bleibt.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Schweden: „Es ist wichtig, dass wir aussichtsreiche Biotechfirmen in der klinischen Phase unterstützen, damit Europa im Gesundheits- und Life-Science-Sektor wettbewerbsfähig bleibt. Das Projekt passt sehr gut zur Investitionsstrategie der EIB. Wir wollen hochinnovative Biotech-Unternehmen fördern, die an bahnbrechenden Produkten arbeiten und das Potenzial haben, das Leben von Menschen spürbar zu verbessern. Daher freuen wir uns, Affibody bei seiner Spitzenforschung an Therapien gegen Krebs und Entzündungskrankheiten zu unterstützen und so die Entwicklung von Biopharmazeutika der nächsten Generation voranzubringen.“

David Bejker, Chief Executive Officer von Affibody: „Wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass die EIB uns unterstützt. Das hilft uns, den ersten Marktzulassungen einer neuen Klasse von Biologika näherzukommen – Medikamenten, die das Leben einer Reihe von Patientengruppen verbessern und verlängern können.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan bis 2025 gesetzt hat. Die EIB will im Jahrzehnt bis 2030 Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Das Projekt entspricht den Prioritäten des Programms „Horizont Europa“ zur Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Europäischen Union und des Europäischen Forschungsraums (EFR), insbesondere der Säule „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ für Gesundheit und Forschung, Entwicklung und Innovation.

Über InvestEU

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von KMU. InvestEU vereint alle Finanzierungsinstrumente der EU unter einem Dach und macht damit die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.

Affibody

Affibody ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigener klinischer Forschung und einer breiten Produktpipeline für bi- und multispezifische Wirkstoffe der nächsten Generation. Für deren Entwicklung nutzt das Unternehmen seine firmeneigene Technologieplattform Affibody® molecules.

Mit seinem validierten Geschäftsmodell ist Affibody nachweislich in der Lage, strategische Projekte zeitnah und risikoreduziert zu identifizieren und zu priorisieren. Das Unternehmen hat mehrere Partnerschaften zur Entwicklung und Markteinführung seiner Innovationen mit internationalen Pharmafirmen geschlossen.

Affibodys Hauptanteilseigner Patricia Industries gehört zu Investor AB, einer der ältesten und größten Investmentgesellschaften Schwedens. Investor AB verfügt über umfangreiche Erfahrung mit langfristig wertsteigernden Anlagen in führenden Life-Science-Unternehmen.