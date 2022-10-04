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AFFIBODY (IEU LS)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 20.000.000 €
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08/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFIBODY (IEU LS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert mit 20 Millionen Euro Entwicklung von Biopharmazeutika gegen Krebs und Entzündungskrankheiten
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20220380
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFIBODY (IEU LS)
AFFIBODY MEDICAL AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 57 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development and modernisation of next generation multi-specifics biologics based products, matching the unmet needs in the immunology and oncology field.

The loan will finance the much needed research and development (R&D) investments to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to the medical market.

Additionality and Impact

The promoter is a European clinical stage pharmaceutical R&D company specialised in development of next generation biopharmaceuticals based on a proprietary technology, Affibody. In addition to its own R&D capabilities, the promoter has developed a well-established network of collaborations with universities, research institutions and reputed industry partners. Companies producing innovative high quality products are key drivers of economic growth, productivity and social protection, and generally a source of high value added employment. The EIB support to this operation is expected to provide tangible value-added benefit, positively contributing to the promoter's R&D investments by lowering the associated cost of financing and offering loan maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks as well as disbursement mechanics more suitable for the project's financing and more flexible than those normally proposed by the market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
08/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFIBODY (IEU LS)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFIBODY (IEU LS)
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157361324
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220380
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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