Die EIB finanziert rund 50 Prozent der Gesamtkosten des „Tyrrhenian Link“, einer 970 Kilometer langen 1 000-Megawatt-Untersee-Stromleitung, die Sizilien mit Sardinien und der italienischen Halbinsel verbindet

Die heute unterzeichnete erste Tranche von 500 Millionen Euro fließt in den Bau und die Inbetriebnahme des Ostabschnitts von Kampanien nach Sizilien

250 Unternehmen wirken an dem Projekt mit, das den beteiligten Regionen große Vorteile bringt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit Terna einen Finanzierungsvertrag über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für den Ostabschnitt des „Tyrrhenian Link“ bestimmt, der Sizilien mit Kampanien verbindet. Der Tyrrhenian Link soll Sizilien durch eine 970 Kilometer lange unterseeische 1 000-Megawatt-Gleichstromdoppelleitung mit Sardinien und der italienischen Halbinsel verbinden und damit die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, die Zuverlässigkeit des Stromnetzes und die Versorgungssicherheit fördern.

Das heute unterzeichnete Darlehen ist die erste Tranche von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die die EIB für den Tyrrhenian Link genehmigt hat. Terna will insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro in den Bau des Tyrrhenian Link investieren. Der Ostabschnitt des Seekabels verbindet die italienische Halbinsel mit Sizilien (Inbetriebnahme des ersten Kabels Ende 2025), der Westabschnitt führt die Verbindung nach Sardinien fort. Die gesamte Leitung wird 2028 in Betrieb genommen. Etwa 250 Unternehmen wirken an der Umsetzung des Projekts mit, das den beteiligten Regionen große Vorteile bringt.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Während sich die Führungsspitzen aus aller Welt auf der COP27 in Ägypten versammeln, freut sich die EIB als Klimabank der EU, die erste Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro für den Bau des Tyrrhenian Link zu unterzeichnen. Diese Infrastruktur ist von enormer strategischer Bedeutung, um Italiens Energiesicherheit zu gewährleisten, die CO 2 -Emissionen zu senken und die Entwicklung erneuerbarer Energien zu fördern, was letztlich die Kosten senkt. Mit dem Darlehen stärken wir außerdem unsere ausgezeichnete Partnerschaft mit Terna, mit der wir die Energiewende voranbringen und bis 2050 Klimaneutralität erreichen wollen.“

Stefano Donnarumma, CEO von Terna: „Wir freuen uns besonders, dass die Europäische Investitionsbank die strategische Bedeutung des Tyrrhenian Link erkannt hat, denn das Kabel spielt eine zentrale Rolle für die Sicherheit des italienischen Stromnetzes. Die größte unterseeische Stromübertragungsleitung der Welt – ein Meisterwerk italienischer Ingenieurskunst – wird den erneuerbaren Energien einen deutlichen Schub geben.“

Das Darlehen ist Teil der Strategie, mit der Terna seine Finanzierungsstruktur optimieren will. Es hat mit 22 Jahren eine längere Laufzeit und niedrigere Zinsen als am Markt üblich.

Einschließlich dieser Finanzierung hat die EIB Terna bereits 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt; hinzu kommen die bereits genehmigten restlichen 1,4 Milliarden Euro für den „Tyrrhenian Link“.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe verabschiedete ihren Klimabank-Fahrplan, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: Bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens ab 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Klimabank-Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus. Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die EIB auf der COP27

Besuchen Sie unsere Website zur Weltklimakonferenz mit allen Informationen über die EIB auf der COP27 und dem vollständigen Veranstaltungsprogramm. Auf unserer virtuellen Plattform können Sie sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen.

Terna

Die Terna-Gruppe ist ein führender europäischer und internationaler Betreiber von Stromübertragungsnetzen. Sie betreibt das rund 75 000 Kilometer lange nationale Hochspannungsnetz, etwa 900 Umspannwerke in Italien und 26 Stromnetzverbindungen mit anderen Ländern. Sie erhält 365 Tage im Jahr rund um die Uhr den Betrieb, die Qualität und die Effizienz des italienischen Stromnetzes aufrecht und bietet allen Marktteilnehmern Zugang zu gleichen Konditionen. Mit mehr als 5 100 Beschäftigten spielt Terna eine wichtige Rolle bei der Energiewende hin zur vollständigen Dekarbonisierung und Einbindung von Energie aus erneuerbaren Quellen in das Netz.