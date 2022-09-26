Führender europäischer Ausrüstungsvermieter setzt auf elektrifizierten und umweltfreundlicheren Maschinenpark

Dekarbonisierung eines wichtigen Sektors für die Kreislaufwirtschaft

Erstes „EIB-grünes Darlehen“ in Frankreich; eine der ersten Finanzierungen im Land aus dem neuen InvestEU-Förderprogramm für langfristige Investitionen

Die Loxam-Gruppe, Frankreichs größter und der weltweit viertgrößte Maschinen- und Werkzeugvermieter, erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen aus dem neuen InvestEU-Programm der Europäischen Union in Höhe von 130 Millionen Euro. Die Mittel fließen in die Energiewende des Unternehmens und die Erreichung seiner Corporate-Responsibility-Ziele. Das Darlehen ist die erste EIB-Förderung für Loxam und eine der ersten Finanzierungen der Bank der EU unter dem neuen InvestEU-Programm der EU.

Mithilfe des sogenannten „EIB-grünen“ Darlehens kann Loxam die Anschaffung von CO 2 -armer Elektroausrüstung forcieren und seinen fossilbetriebenen Maschinenpark nach und nach ersetzen.

Loxam-Präsident Gérard Déprez: „Mit dem Darlehen erkennt die EIB unsere langjährigen Bemühungen an, die soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Mit den Mitteln kann Loxam seine Zusagen für die CO 2 -Reduktion einhalten und so Vorreiter für den gesamten Sektor beim Umstieg auf ein grüneres Modell sein. Das Vertrauen der EIB und der EU haben wir durch das Engagement und die Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Loxam erworben, für die soziale Verantwortung ganz selbstverständlich zur Geschichte und den Werten des Unternehmens gehört.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Ich freue mich, dass die EIB den führenden europäischen Ausrüstungsvermieter finanzieren kann. Das Darlehen trägt zur Energiewende und zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft bei. Loxam ist einer der ersten Empfänger einer Förderung aus dem neuen InvestEU-Programm, das der EIB die zusätzlichen Mittel bereitstellt, die nötig sind, um insbesondere die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren und CO 2 -arme Motoren verstärkt zu finanzieren.“

Laurence Boone, Ministerin für Europa und auswärtige Angelegenheiten, zuständig für Europa: „Die Finanzierung zeigt, welchen Beitrag die Europäische Union für unser Land leistet. Sie handelt ganz konkret im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger und fördert die Beschäftigung. Ich begrüße das EIB-Darlehen für Loxam auch deshalb, weil es zur grünen Wende beiträgt, indem es Maschinen und Dienstleistungen von Unternehmen grüner macht und so die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft unterstützt.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „InvestEU leistet einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften. Ich freue mich, dass das Programm die Dekarbonisierung eines Sektors unterstützt, der für die grüne Wende eine wichtige Rolle spielt.“

Loxam will die Energiewende meistern, indem es die direkten Emissionen seiner Niederlassungen und Fahrzeuge bis 2030 um die Hälfte und die indirekten Emissionen, die vor allem durch seine Mietmaschinen verursacht werden, um 30 Prozent senkt. Im Rahmen seines mehrjährigen grünen Investitionsplans investiert Loxam proaktiv in energetisch innovative Ausrüstung. 2021 hat die Gruppe für dieses Ziel 95 Millionen Euro aus einem Investitionsbudget von insgesamt 400 Millionen Euro ausgegeben.

Der Aktionsplan umfasst aber nicht nur Investitionen in die Ausrüstung. Vielmehr beruht er auch auf langfristigen Maßnahmen (ISO14001-Zertifizierung seit 2010, Verbrauchssteuerung, Ausrüstung, die den aktuellsten Umweltstandards entspricht, Optimierung der Transportlogistik usw.). Außerdem hat Loxam weitere Maßnahmen ergriffen, wie die Nutzung erneuerbarer Energien, die Anpassung der Elektroinfrastruktur in seinen Niederlassungen sowie die Digitalisierung der Nachverfolgung der Maschinen, der Ferndiagnostik und der vorausschauenden Wartung sowie den Ersatz der eigenen Fahrzeuge durch nachhaltige Alternativen. So werden die 500 Filialen der Gruppe in Frankreich mittlerweile mit Strom und Gas aus erneuerbaren Quellen versorgt. Damit unterstützt die Loxam-Gruppe den von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen europäischen Grünen Deal, der Europa bis 2050 zum ersten CO 2 -neutralen Kontinent machen soll.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Seit 2019 wandelt sie sich zur Klimabank und will ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen einsetzen. In Frankreich hat sie dieses Ziel schon 2021 weitgehend erreicht. Dort stellte die EIB zwei Drittel ihres Investitionsvolumens von 9,2 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität bereit.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt zusätzliche Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Förderung von KMU beitragen. InvestEU vereint die EU-Finanzierungsinstrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Projekten einfacher, effizienter und flexibler. Das InvestEU-Programm baut auf dem Erfolg der Investitionsoffensive für Europa – dem sogenannten Juncker-Plan – auf, die zwischen 2015 und 2021 Investitionen von mehr als 500 Milliarden Euro mobilisiert hat. Es besteht aus drei Bausteinen: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird über verschiedene Finanzierungspartner umgesetzt, in erster Linie die EIB. Gestützt auf eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro investieren die Partner in Projekte, um zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro zu mobilisieren.

Loxam

LOXAM ist der marktführende Vermieter in Europa und der viertgrößte weltweit von Maschinen und Werkzeugen für öffentliche Arbeiten, Gebäude, Industrie, Grünflächen und Dienstleistungen. Mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2021, 1 060 Niederlassungen und 11 370 Beschäftigten ist die LOXAM-Gruppe in 30 Ländern vertreten. Das Unternehmen verfügt mit mehr als 650 000 Maschinen über die breiteste Ausrüstungspalette auf dem Markt und kann damit die wachsende Nachfrage von Unternehmen decken, die die Beschaffung, das Management und die Wartung ihres Maschinenparks auslagern müssen.