Die Coronakrise zeigte Lücken und die Risiken wachsender Unterschiede zwischen den EU-Regionen auf

Die Politik spielte eine entscheidende Rolle dabei, die unmittelbaren wirtschaftlichen Coronafolgen abzufedern; nun ist sie bei der Antwort auf die Kriegsfolgen gefragt

Der Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft bietet die Chance, die europäische Wirtschaft resilienter und nachhaltiger zu gestalten

Gerade als sich die Investitionsdynamik in den EU-Regionen verbesserte, brach der Krieg in der Ukraine aus. Schwere Schocks wie diese haben regionale Ungleichheiten in der Vergangenheit oft verstärkt. Der heute von der EIB veröffentlichte Bericht Regional Cohesion in Europe 2021-2022 beleuchtet, wie die europäischen Regionen den massiven Abschwung infolge der Pandemie bewältigt haben und inwieweit sie für künftige Herausforderungen gewappnet sind.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Der Ukrainekrieg bedroht das europäische Wirtschaftswachstum. Während der Coronakrise konnte die Politik die wirtschaftlichen Auswirkungen mit entschlossenen Maßnahmen eindämmen. Dennoch gibt es immer noch Unterschiede zwischen den EU-Regionen. Die EIB will mit ihren maßgeschneiderten Finanzierungsinstrumenten und Beratungsdiensten europäische Regionen vor wirtschaftlichen Schocks schützen, die langwierige Folgen haben können. Außerdem will sie Ungleichgewichte korrigieren, die der Krieg verschärft. In Einklang mit unserem Orientierungspapier zur Kohäsion für die nächsten sieben Jahre unterstützen wir die EU-Regionen dabei, die sozioökonomischen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.“

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Die Coronakrise stellte die Resilienz von Firmen in ganz Europa, vor allem aber in unterentwickelten Regionen auf die Probe. Die Unternehmen waren insgesamt resilienter als erwartet und passten sich den neuen Umständen an. Bereits bestehende Schwachstellen untergraben jedoch nach wie vor die Resilienz, und es zeigt sich, dass sich Unternehmen in reicheren Regionen besser anpassen konnten. In der aktuellen Krise müssen Regionen gezielt mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, um die unmittelbaren negativen Auswirkungen des Kriegs abzufedern.“

Coronaschock

Die EU will mit ihrer Kohäsionspolitik Ungleichheiten zwischen Ländern und Regionen abbauen, rückständigen Regionen[1] helfen, den Anschluss zu schaffen, und die Resilienz in der Europäischen Union stärken. Durch die Coronapandemie sind die Risiken einer größer werdenden Kluft zwischen den einzelnen EU-Regionen verstärkt ins Blickfeld gerückt.

Die Pandemie hat die Investitionstätigkeit in allen Regionen deutlich beeinflusst. Die Investitionen gingen durchgängig zurück, aber den tiefsten Stand erreichten sie in den Kohäsionsregionen. In Nicht-Kohäsionsregionen investierten fast acht von zehn Firmen (79 Prozent), in Übergangsregionen waren es rund 77 Prozent, in weniger entwickelten Regionen 75 Prozent.

Die Unternehmen haben auf die Pandemie reagiert und sich angepasst – am schnellsten diejenigen in reicheren Regionen. Die Digitalisierung hat sich in ganz Europa durch die Pandemie beschleunigt. In Nicht-Kohäsionsregionen haben mehr Unternehmen die Digitalisierung vorangetrieben (47 Prozent gegenüber 41 Prozent in Übergangsregionen und 38 Prozent in weniger entwickelten Regionen). Unternehmen in wohlhabenderen Regionen entwickelten auch am schnellsten neue Produkte.

Der Coronaschock drückte auf die Klimainvestitionen. Im Vergleich zu 2020 investierten in allen Regionen weniger Firmen in Klimamaßnahmen. Der Rückgang war in Kohäsionsregionen stärker, wo das Niveau ohnehin schon niedrig war. Viele Unternehmen wissen jedoch, dass sie sich angesichts der Klimakrise gegen physische Risiken schützen und Emissionen reduzieren müssen.

Die Politik spielte eine entscheidende Rolle dabei, die unmittelbaren wirtschaftlichen Coronafolgen in den EU-Regionen abzufedern. Viele Firmen profitierten davon. Jedoch fiel die Unterstützung in den einzelnen Regionen unterschiedlich aus: Firmen in Übergangsregionen profitierten am wenigsten von Zuschüssen (28 Prozent) im Vergleich zu weniger entwickelten Regionen (40 Prozent) und Nicht-Kohäsionsregionen (37 Prozent).

Coronahilfen der Politik nach Kohäsionsregionen