Finanzminister Donohoe, Vorsitzender der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe, begrüßt EIB- und EIF-Engagement von einer Milliarde Euro für Irland im letzten Jahr

Minister für öffentliche Ausgaben, Klima, Energie, Verkehr, Wohnraum und Ministerin für Landwirtschaft diskutieren künftige Investitionsprioritäten mit EIB-Delegation

EIB-Vizepräsident Kettel Thomsen gibt bei zweitägigem Besuch in Irland neue Investitionen in Schulen sowie Beratung für Sanierungsmaßnahmen und die Wiederherstellung von Moorflächen bekannt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) plant, verstärkt Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, erneuerbare Energien, Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft und Unternehmen in Irland ebenso wie Energieeffizienz und die Wiederherstellung von Moorflächen zu fördern. Dies wurde auf einer Sitzung der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe beschlossen, die heute im Finanzministerium stattfand.

Paschal Donohoe, irischer Finanzminister und EIB-Gouverneur: „Die EIB trägt als wichtiger Partner dazu bei, dass Irland von entwicklungswirksamen Investitionen profitiert, die Chancen schaffen, Dienstleistungen verbessern und eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen. Ich freue mich, EIB-Vizepräsident Kettel Thomsen und sein Team heute zum Treffen der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe erneut in Dublin begrüßen zu dürfen. In unseren Gesprächen mit der EIB wird es darum gehen, wie die Bank ihre Finanzkraft und ihr Know-how für transformative Investitionen im ganzen Land einsetzen kann, nachdem die EIB und der EIF im letzten Jahr eine Milliarde Euro in Irland bereitgestellt hatten. Die gestrigen Vereinbarungen über 200 Millionen Euro für Investitionen in 30 Schulen und Beratung zu einem geringeren Energieverbrauch in irischen Schulen zeigen, was die EIB für unser Land bewirkt.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel-Thomsen: „Die EIB-Irland-Finanzierungsgruppe stellt sicher, dass die EIB wichtige Investitionen fördern kann, die das Unternehmenswachstum ankurbeln, den Infrastrukturbedarf decken und den Klimaschutz voranbringen. Die EIB-Gruppe hat bereits bei ihrer Antwort auf den Brexit und die Coronapandemie ein verstärktes Engagement für Irland bewiesen. Die heutigen Gespräche auf Ministerebene helfen uns dabei, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und transformative Neuinvestitionen zu mobilisieren.“

Bei der Sitzung der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe anwesend waren der Minister für öffentliche Ausgaben und Reform Michael McGrath, der Minister für Umwelt, Klima, Kommunikation und Verkehr Eamon Ryan, der Minister für Wohnraum, Gebietskörperschaften und Kulturerbe Darragh O’Brien und die Staatsministerin für Landwirtschaft, Landnutzung und Biodiversität, Senatorin Pippa Hackett.

Auch weitere Regierungsangehörige und das Team der EIB für Irland nahmen teil.

Im Laufe dieses Jahres wird die EIB voraussichtlich eine Milliarde Euro für Projekte in Irland bereitstellen, etwa für Energieeffizienz, den Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromverbunden, KMU und landwirtschaftliche Betriebe, Innovation, modernere Hochschuleinrichtungen und den Neubau von Sozialwohnungen.

Die EIB-Irland-Finanzierungsgruppe wurde im Dezember 2016 anlässlich der Eröffnung des ersten ständigen Büros der EIB in Irland eingerichtet, um die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank und den irischen Ministerien und Interessengruppen zu stärken.

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 EU-Mitgliedstaaten. Sie ist die weltweit größte supranationale Bank.

Im Laufe der letzten zehn Jahre stellte die Bank der EU über acht Milliarden Euro für langfristige Investitionen in Irland bereit, unter anderem in den Bereichen Bildung, Energie, Verkehr, Sozialwohnungen, Gesundheit, Landwirtschaft und Wasser sowie für Projekte kleiner Unternehmen und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Privatwirtschaft.

Die Gespräche der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe fanden nach der Jahressitzung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank und der ECOFIN-Sitzung der Finanzministerinnen und -minister in Luxemburg diesen Monat statt.