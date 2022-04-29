Erste Partnerschaft zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit auf den Gebieten Saatgut und dessen Klimafestigkeit

Beitrag zur ländlichen Entwicklung und zum agrarökologischen Wandel durch Innovationen in den Wertschöpfungsketten der Bioökonomie

EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, besichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Florimond-Desprez-Gruppe haben mit Unterstützung durch die Kommission einen Finanzierungsvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Das Darlehen dient der Finanzierung von Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) zur Züchtung neuer Pflanzensorten für Ackerkulturen, die an die sich ändernden agroklimatischen Bedingungen angepasst sind. Diese neuen Pflanzensorten müssen häufigeren und heftigeren abiotischen und biotischen Belastungen standhalten, aber auch zum agrarökologischen Wandel beitragen und die Knappheit natürlicher Ressourcen mindern.

In Einklang mit den Zielen der EIB und der Europäischen Union in Bezug auf Innovation, Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Umweltschutz und Stärkung der europäischen Kohäsionsgebiete trägt dieses Projekt dazu bei, landwirtschaftliche Systeme klimafester zu machen. Auf diese Weise verringert es den ökologischen Fußabdruck landwirtschaftlicher Aktivitäten und gewährleistet die Produktivität sowie die Rentabilität und den Fortbestand landwirtschaftlicher Unternehmen. Das Familienunternehmen Florimond Desprez konzentriert sich auf Pflanzensorten, die Grundstein für wichtige und komplexe agroindustrielle Sektoren der menschlichen Ernährung sind, etwa Weichweizen, Zuckerrüben und Kartoffel. Aber auch die sogenannten „Orphan Crops“, also Züchtungen, die wie Hartweizen, Wurzelzichorie oder Eiweißerbsen eine eher untergeordnete Rolle spielen, jedoch einen erheblichen gesellschaftlichen Beitrag leisten, kommen nicht zu kurz.

Es handelt sich um die erste langfristige Partnerschaft zwischen der EIB und der Florimond-Desprez-Gruppe. Möglich wurde sie durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa.

Florimond Desprez betreibt Forschung für Sortenauswahl und Saatgutproduktion. Der Sitz des Unternehmens ist in Cappelle-en-Pévèle im Departement Nord, und seine wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentren befinden sich in verschiedenen ländlichen Gebieten Europas. Die Darlehensmittel werden hauptsächlich in den Forschungseinrichtungen der Gruppe in Frankreich und Belgien, aber auch in sechs anderen europäischen Ländern eingesetzt. Über die positiven Umweltauswirkungen hinaus wird das Projekt 30 neue Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) für hoch qualifizierte Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung schaffen.

François Desprez, Präsident von Florimond Desprez: „Seit seiner Gründung im Jahr 1830 hat es sich Florimond Desprez zur Aufgabe gemacht, Sorten zu entwickeln, die den Erfordernissen der Landwirte und des Agrarsektors entsprechen. Der notwendige agrarökologische Wandel, die Herausforderungen des Klimawandels und die absolut erforderliche Ernährungsautonomie Europas sind für uns ein Grund, unsere Forschungstätigkeit auszuweiten. Wir freuen uns über die Unterstützung der EIB. So erhalten wir die Mittel, um positiv zum Wandel in der europäischen Landwirtschaft und zu einem immer größeren sozialen und ökologischen Nutzen beizutragen. Ich möchte mich auch beim Crédit Agricole Nord de France bedanken, der uns ebenfalls bei dieser neuen Etappe in der Geschichte unserer Gruppe zur Seite steht.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Mit großer Freude unterstützt die EIB ein sehr innovatives europäisches Familienunternehmen im Bereich landwirtschaftliches Saatgut. Seine Tätigkeit ist von strategischer Bedeutung, um die Landwirtschaft von morgen an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und unsere Ernährungssicherheit und ‑souveränität zu gewährleisten. Die von Florimond Desprez für die verschiedenen Sparten des Agrarsektors entwickelten neuen Sorten von Ackerkulturen tragen dazu bei, das Know-how und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union in einem Bereich zu erhalten, der für die Zukunft und den erfolgreichen Übergang zu einem nachhaltigen agrarökologischen Modell entscheidend ist.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Diese Finanzierungsvereinbarung zwischen der EIB und Florimond Desprez fällt unter die Investitionsoffensive für Europa und verleiht der Forschung und Entwicklung von Saatgutsorten, die sowohl ressourcenschonender als auch klimaresistenter sind, einen wichtigen Auftrieb. Derartige Investitionen ermöglichen eine umsichtigere und effizientere Nutzung unserer natürlichen Ressourcen in Einklang mit dem Europäischen Grünen Deal und sichern gleichzeitig Arbeitsplätze sowie das Fortbestehen von Unternehmen im europäischen Agrarsektor.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Seit 2019 ist die EIB auf ihrem Weg zur Klimabank. Dabei hat sie sich verpflichtet, ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für die Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen einzusetzen. In Frankreich hat sie dieses Ziel schon 2021 weitgehend erreicht. Dort stellte die EIB mehr als ein Drittel ihres Investitionsvolumens von 9,2 Milliarden Euro, also 3,6 Milliarden Euro, für Innovationsprojekte bereit, die überwiegend zum Klimaschutz beitragen.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch unter der Bezeichnung „Juncker-Plan“ bekannt ist. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB mehr Projekte finanzieren kann, die oftmals auch mit höheren Risiken verbunden sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, dürften Investitionen von 546,5 Milliarden Euro mobilisieren – davon mehr als 90 Milliarden Euro in Frankreich – und über 1,4 Millionen KMU in der Europäischen Union unterstützen.

Die Florimond-Desprez-Gruppe

Florimond Desprez züchtet Pflanzensorten und erzeugt Saatgut, das den Erfordernissen der im Bereich Ackerkulturen tätigen Landwirte, der entsprechenden Agrarindustrie und der Verbraucher entspricht und gleichzeitig den agrarökologischen Wandel aktiv begleitet. Die Gruppe züchtet hauptsächlich Arten für die menschliche Ernährung; sie ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Zuckerrübensaatgut, eines der größten europäischen Saatgutunternehmen für Halmgetreide und ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Pflanzkartoffeln in Europa. Florimond Desprez ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das in 65 Ländern vertreten ist. Es verwendet 15 Prozent seiner Umsatzerlöse für Forschung und Entwicklung und beschäftigt 1 200 Personen.