200 Millionen Euro für Klimaprojekte in Brasilien

EIB-Darlehen für neue Windparks und Fotovoltaikanlagen in Nordostbrasilien

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix kündigt bei erstem Besuch in Brasilien mit dem Start der EIB Global verstärktes Engagement der Bank in der Region an

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das brasilianische Energieversorgungsunternehmen Neoenergia haben ein Darlehen über 200 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien unterzeichnet.

Mit dem EIB-Darlehen kann Neoenergia einen Windpark in Chafariz und ein Solarkraftwerk in Oitis im Nordosten Brasiliens errichten. Die Darlehensmittel fließen in mehrere, zu zwei Clustern gehörende Onshore-Windparks in den brasilianischen Bundesstaaten Paraíba, Piauí und Bahia sowie in eine PV-Anlage, die in Paraíba etwa zehn Kilometer vom Windparkcluster entfernt gebaut wird. Das Projekt hat eine Stromerzeugungsleistung von 715,5 Megawatt (MW) – 566,5 MW Windkraft und 149 MW Fotovoltaik. Neoenergia ist einer der größten Energieverteiler in Brasilien.

Das Darlehen ist ein Beispiel für die gebündelten Maßnahmen der EU im Rahmen von Team Europe und zeigt, woran uns in Lateinamerika besonders gelegen ist: an einem Beitrag zu nachhaltigem und gerechtem Wachstum und am Klimaschutz.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Lateinamerika, bei der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags in Rio de Janeiro: „Ohne saubere Energie gibt es kein nachhaltiges Wachstum. Deswegen freuen wir uns über dieses Darlehen von 200 Millionen Euro für brasilianische Erneuerbare-Energien-Projekte an Neoenergia. Erst kürzlich haben wir die EIB Global, unseren Geschäftsbereich Entwicklung, offiziell eingeweiht, die unsere Tätigkeit außerhalb der Europäischen Union – und somit auch in Lateinamerika – stärken wird. Heute bekräftigen wir unsere Prioritäten in Brasilien und Lateinamerika. Wir fördern produktive Investitionen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für alle ermöglichen.“

Mario Ruiz-Tagle, CEO von Neoenergia: „Neoenergia setzt sich schon seit vielen Jahren für die Energiewende und die Bekämpfung des Klimawandels ein. Unser erster Windpark ist fast zwanzig Jahre alt. Wir leben in einer Zeit, in der Investitionen in den Energiesektor unmittelbar zu einer grüneren Zukunft führen. Der Finanzsektor spielt eine wichtige Rolle dabei, die erforderlichen Mittel für nachhaltige Projekte zu mobilisieren. Er muss zudem sicherstellen, dass die Aktivitäten von Unternehmen verantwortungsvoll sind und in Einklang mit den ESG-Best-Practices stehen.

Dank der Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank können wir unser Ziel, die Nutzung von CO 2 -armen oder -freien Energielösungen zu beschleunigen, besser erreichen. Die Mittel werden für strategische Projekte des Unternehmens eingesetzt, wie den Windpark Neoenergia Chafariz (PB), der gerade fertiggestellt wurde, den in Bau befindlichen Windpark Oitis (PI und BA) und Sonnenkraftwerke wie Neoenergia Luzia, mit deren Errichtung gerade begonnen wurde. Durch das Darlehen kann Neoenergia seine Entwicklung fortsetzen, die zum Bau hochwertiger Infrastruktur in Brasilien beiträgt, einem Land, wo wir seit 25 Jahren tätig sind und zu den führenden Unternehmen des Sektors gehören. Gleichzeitig liegt uns unsere Rolle bei der Geschlechtergerechtigkeit sehr am Herzen, die wir durch Initiativen wie Elektrikerschulen, in der immer mehr Frauen ausgebildet werden, und das Sponsern des Frauenfußballs, also Sportförderung, umsetzen.“

Ignacio Ybáñez Rubio, EU-Botschafter in Brasilien: „Der europäische Grüne Deal gibt der aktuellen Kooperationsagenda zwischen der EU und Brasilien neuen Auftrieb. Dabei achten wir besonders auf eine nachhaltige Entwicklung und die Konjunkturerholung nach der Coronakrise. Die EIB-Mittel tragen dazu bei, dass Brasilien bis 2030 die UN-Entwicklungsziele und bis 2050 die Klimaneutralität erreicht. Wir begrüßen die erneute EIB-Finanzierung mit EU-Garantien an Neoenergia für Erneuerbare-Energien-Projekten. Mit diesem neuen Darlehen unterstützen wir über Team Europe entscheidend den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Infrastruktur in Brasilien.“

Aus- und berufliche Weiterbildung für Frauen

Neoenergia investiert in die Lebensqualität und die Entwicklung seiner Mitarbeitenden sowie der Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. So hat die Elektrikerschule von Neoenergia 2019 beispielsweise ein Ausbildungsprogramm nur für Frauen eingeführt. Diese Initiative wurde von UN Women als vorbildlich für die Ausbildung und berufliche Weiterbildung von Frauen gewürdigt und mit dem XI Premio Corresponsables de Iberoamérica ausgezeichnet.

Erster Besuch des Vizepräsidenten in Brasilien

Das Darlehen an Neoenergie wurde während des fünftägigen Besuchs in Brasilien bekannt gegeben. EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix eröffnete die Entwicklungskonferenz ABDE Development Forum in Brasilia. Für die EIB nahm Alexandre Staff Varela, der Leiter des EIB-Büros für Lateinamerika, an den Diskussionen teil. Weitere Teilnehmende kamen von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der Weltbank, der AFD und von Desenvolve SP. Nach dem Start der EIB Global in diesem Jahr wird der Besuch eine engere Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen in Brasilien ermöglichen. Dazu zählen auch die Vertreterinnen und Vertreter von Ministerien, Banken und Regionen, mit denen die Delegation in dieser Woche zusammenkommt.

EIB Global – ein neuer Partner in Team Europe

2021 vergab die EIB-Gruppe 8,1 Milliarden Euro für Projekte in mehr als 160 Ländern außerhalb der Europäischen Union, darunter Brasilien. Die Gesamtinvestitionen außerhalb der EU stiegen damit auf über 1,5 Billionen Euro.

Im Januar 2022 gab die EIB die Einrichtung der EIB Global bekannt, ihres neuen Geschäftsbereichs für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global bündelt alle Ressourcen und Kompetenzen, die die EIB außerhalb der Europäischen Union aufgebaut hat. Über diesen Geschäftsbereich mit einer klaren Managementstruktur kann die Bank noch besser und gezielter zu den Projekten und Initiativen von Team Europe beitragen.

Die EIB in Brasilien

Die Bank der EU hat in Brasilien wichtige öffentliche Investitionsprojekte finanziert und ist stark im Land präsent. Brasilien ist der größte Empfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Die Bank hat seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 1997 4,7 Milliarden Euro im diesem Land bereitgestellt.

In den letzten Jahren finanzierte die EIB in Brasilien strategische Investitionen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation und Stadtentwicklung, darunter das Projekt COPASA – Wasser und Abwasser im Bundesstaat Minas Gerais und Durchleitungsdarlehen an brasilianische Banken wie BDMG, BNB und BRDE.

Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat bereits 11,4 Milliarden Euro für 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Hintergrundinformationen

Es ist dies das fünfte Darlehen der EIB an die Neoenergia-Gruppe, mit der die Bank seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeitet.

Neoenergia

Neoenergia ist eine an der Börse von São Paulo notierte Aktiengesellschaft (NEOE3). Das Unternehmen gehört zum spanischen Konzern Iberdrola und ist seit 1997 in Brasilien tätig. Derzeit gehört es zu den Marktführern im brasilianischen Stromsektor. Der in 18 Bundesstaaten und im Bundesdistrikt tätige Konzern ist in die Geschäftsbereiche Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vertrieb unterteilt. Seine Stromverteilgesellschaften Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) und Neoenergia Brasília (DF) versorgen mehr als 15 Millionen Kundinnen und Kunden, was insgesamt etwa 37 Millionen Menschen entspricht.

Neoenergie verfügt über eine installierte Gesamtleistung für die Stromerzeugung von 4 Gigawatt, davon 88 Prozent aus erneuerbaren Energien. Weitere 0,7 Gigawatt kommen durch den Bau neuer Windparks hinzu. Für die Stromübertragung betreibt sie 2 300 Kilometer Stromleitungen. 4 300 Kilometer sind in Bau. Über das Neoenergia-Institut fördert sie nachhaltige Entwicklung durch soziale und ökologische Maßnahmen und trägt so zur Verbesserung der Lebensqualität der Gemeinden bei, in denen das Unternehmen tätig ist. Das gilt insbesondere für die am stärksten benachteiligten Menschen, wobei Neoenergia stets eine nachhaltige Entwicklung anstrebt. Neoenergia ist das erste Unternehmen Brasiliens, das exklusiv die brasilianische Frauenfußballmannschaft sponsert und dem nationalen Frauenfußball-Turnier, das jetzt Brasileirão Feminino Neoenergia heißt, seinen Namen gibt. Seit Januar 2021 ist das Unternehmen im Nachhaltigkeitsindex „B3 Corporate Sustainability Index – Brasil, Bolsa, Balcão“ aufgeführt, der Unternehmen mit der besten Governance und Nachhaltigkeitspraxis listet.