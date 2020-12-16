©Chris Barbalis/ Unsplash

Rahmendarlehen von 200 Millionen Euro an die Stadt Mailand für Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Abfallwirtschaft und Lebensqualität im städtischen Raum

Erstes Darlehen der Bank der EU an eine italienische Kommune, für das die Sondermaßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise gelten

In den vergangenen Jahren hat die Stadt insgesamt 1,4 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur erhalten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Stadt Mailand ein Rahmendarlehen über 200 Millionen Euro bereit, aus dem sie Investitionen in den Umweltschutz und zur Anpassung des städtischen Raums an die Corona-Hygieneregeln unterstützt. Heute unterzeichneten die EIB und die Stadtverwaltung die erste Tranche von 100 Millionen Euro. Es ist der erste Vertrag dieser Art mit einer italienischen Kommune.

Die Mittel des EIB-Rahmendarlehens sind für Projekte des Dreijahresprogramms 2020–2022 für öffentliche Bauarbeiten der Stadt Mailand und des Plans für Luftqualität und Klima bestimmt. In den folgenden Bereichen werden Vorhaben unterstützt: Sanierung öffentlicher Gebäude und insbesondere Maßnahmen, um die Energieeffizienz zu steigern und verstärkt erneuerbare Energien zu nutzen, soziale Infrastruktur und nachhaltige Mobilität in der Stadt, Abfallwirtschaft (Recyclinghöfe) sowie öffentlicher Raum.

Das von der EIB mitfinanzierte Investitionsprogramm ermöglicht es der Stadt, in der aktuellen Covid-19-Pandemie und mittelfristig den öffentlichen Raum so umzugestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger die Abstandsregeln einhalten können. Durch die Maßnahmen wird die Luftqualität deutlich verbessert werden und die Stadt bei der Bekämpfung des Klimawandels unterstützt.

Mit dieser Operation beläuft sich die EIB-Unterstützung für die Infrastruktureinrichtungen der Stadt Mailand einschließlich Finanzierungen im Verkehrs- und Wassersektor (ATM und MM) auf 1,4 Milliarden Euro.

Im Bereich des Umweltschutzes hat die EIB sich als Klimabank der EU ein neues Ziel gesetzt: Im Zeitraum 2020–2030 will sie grüne Projekte im Wert von einer Billion Euro unterstützen.