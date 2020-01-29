EIB vergibt Darlehen von 2,5 Milliarden schwedischen Kronen an Wallenstam für den Bau von Niedrigstenergiegebäuden

Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen der Europäischen Kommission

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Wallenstam AB ein Darlehen über 2,5 Milliarden schwedische Kronen unterzeichnet. Das Geld ist für den Bau von nachhaltigem, bezahlbarem Wohnraum in Schweden bestimmt, der den Niedrigstenergiestandard erfüllt. Besichert wird die EIB-Finanzierung über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa.

Gestern erfolgte der erste Spatenstich für das Projekt „Väven“. Mit 116 Mietwohnungen gehört es zu den Vorhaben, für die die ersten 500 Millionen schwedische Kronen aus der Finanzierungsvereinbarung ausgezahlt wurden. Der verbleibende Betrag steht ein Jahr lang zur Verfügung – er soll im weiteren Jahresverlauf für mehrere nachhaltige Wohnungsbauvorhaben abgerufen werden. Das unbesicherte Darlehen der EIB von 2,5 Milliarden schwedischen Kronen hat eine Laufzeit von sieben Jahren.

Alle Neubauten werden nach dem Niedrigstenergiestandard errichtet, wie von der EIB verlangt. Mit dem Darlehen soll der Bau von Mietwohnungen gefördert werden, um die aktuelle Wohnungsknappheit in Schwedens größten Städten zu lösen.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident: „Wallenstams Aktivitäten liegen auf einer Linie mit dem Auftrag der EIB, Wachstum und Beschäftigung, aber auch Klimainvestitionen zu fördern. Deshalb freut es mich, dass die EIB mit einem Darlehen für nachhaltige Wohnungsbauprojekte helfen kann, den angespannten Mietmarkt in Schweden zu entlasten.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen: „Der Übergang Europas zu einer klimaneutralen Wirtschaft erfordert massive Investitionen, um unsere Gebäude wirklich energieeffizient zu machen. Für das Projekt mit Wallenstam nutzen wir die EU-Haushaltsgarantie. Damit stellen wir bei der Verwendung des Gelds der europäischen Steuerzahler die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Da das Projekt zudem die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum betrifft, ist es in doppelter Hinsicht von Bedeutung.“

Hans Wallenstam, CEO von Wallenstam AB: „Das Engagement der EIB ist ein Gütesiegel für unser Unternehmen und unser Geschäftskonzept zur Entwicklung neuer, energieeffizienter Wohnungen. Auf unsere Zusammenarbeit mit der EIB sind wir sehr stolz.“

Hintergrundinformationen:

Die Immobiliengesellschaft Wallenstam verwaltet, baut und entwickelt nachhaltige Wohn- und Nichtwohnimmobilien in Göteborg, Stockholm und Uppsala. Das Immobilienportfolio wird mit ca. 50 Milliarden schwedischen Kronen bewertet. Zum Kundenstamm gehören etwa 9 000 Haushalte und 1 000 Unternehmen. Wallenstam verwaltet eine vermietbare Fläche von insgesamt ca. einer Million Quadratmetern. Dank eigener Windkraftanlagen versorgt sich Wallenstein selbst mit erneuerbarer Energie. Die B-Aktien des Unternehmens sind seit 1984 an der Nasdaq Stockholm notiert.