Darlehen über 15 Millionen Euro ist die dritte EIB-Operation mit der ProCredit in Bulgarien

40 Prozent des Betrags sind für Projekte mit Klimakomponente bestimmt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 15 Millionen Euro an die ProCredit Bank Bulgarien. Damit sollen Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen im Land mitfinanziert werden. 40 Prozent des Durchleitungsdarlehens sind für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, CO 2 -armer Verkehr und Abfallwirtschaft bestimmt.

Durch das EIB-Darlehen werden Unternehmen mit weniger als 3 000 Beschäftigten leichter langfristige Kredite zu günstigen Konditionen erhalten.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die Unterstützung für Kohäsionsregionen und der Kampf gegen den Klimawandel zählen zu den strategischen Prioritäten der Bank der EU. Die EIB wird in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partnerinstitut ProCredit Bank Arbeitsplätze in Bulgarien sichern, die Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors stärken und den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Mit unseren gemeinsamen Anstrengungen fördern wir im Sinne der wirtschaftlichen Konvergenz ein nachhaltiges Wachstum und Investitionen in Bulgarien. Das wird mehr qualifizierte Arbeitsplätze bringen und letztlich die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger in Europa verbessern.“

Reni Peycheva, Mitglied der Unternehmensleitung und Executive Director der ProCredit Bank Bulgarien: „Die ProCredit Bank ist Vorreiter bei Krediten für grüne Investitionen und Energieeffizienzprojekte, darunter Finanzierungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Wir engagieren uns mit viel Einsatz für mehr Investitionen dieser Art und haben uns mit unserer Kompetenz und Erfahrung als Bank der Wahl für grüne Kredite positioniert – gegenüber Unternehmen und Geldgebern. Die heutige Vertragsunterzeichnung zeigt, dass beide Institutionen gemeinsame Grundsätze und Ziele verfolgen und kleine und mittlere Unternehmen fördern wollen – für mehr Wachstum und Beschäftigung.“

Das jetzt unterzeichnete Darlehen ist die dritte Finanzierung der EIB seit Beginn der Zusammenarbeit mit der ProCredit Bank im Jahr 2011. Die EIB hat zuvor bereits zwei Durchleitungsdarlehen an die ProCredit Bank vergeben, die für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen in Bulgarien bestimmt waren.

Hintergrundinformationen:

Die ProCredit Bank (Bulgarien) EAD wurde im Oktober 2001 von einem Zusammenschluss internationaler entwicklungsorientierter Investoren gegründet. Heute ist die ProCredit Holding mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland) alleiniger Eigentümer der Bank. Die ProCredit Holding ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Group, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besteht und hauptsächlich in Südost- und Osteuropa tätig ist. Hauptauftrag der ProCredit Bank EAD ist, die Entwicklung von KMU zu fördern und ein günstiges Umfeld für das Wachstum der bulgarischen Wirtschaft zu schaffen.