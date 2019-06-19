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PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 15.000.000 €
Rumänien : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/01/2020 : 15.000.000 €
13/02/2020 : 15.000.000 €
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB und ProCredit Bank Bulgarien - mehr Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen und für Umweltschutz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/01/2020
20190299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD,PROCREDIT BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a dedicated EIB loan to finance eligible investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Romania and Bulgaria, with a Climate Action window of at least 30%.

This operation will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Romania and Bulgaria, with a special focus on energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB und ProCredit Bank Bulgarien - mehr Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen und für Umweltschutz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123808213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190299
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
PROCREDIT EU SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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