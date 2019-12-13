100-Millionen-Euro-Darlehen mit Garantie des Juncker-Plans für fünfjährigen Investitionsplan

Projekte in fünf Provinzen der Nordlombarde

Arbeiten in den Bereichen Umwelt, Wasser‑ und Stromnetze, Wasserkraftwerke, Fernwärme und Energieeffizienz

Insgesamt werden 900 000 Menschen – in Familien und Unternehmen – davon profitieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt den Entwicklungsplan von Acsm-Agam, einen an der Mailänder Börse notierten Multiversorger, der im Norden der Lombardei (Provinzen Monza, Como, Lecco, Sondrio und Varese) tätig ist. Der Acsm-Agam-Konzern erhielt ein Darlehen über 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 16 Jahren, um seinen Investitionsplan im Fünfjahreszeitraum 2019–2023 umsetzen zu können. Das Darlehen ist mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ausgestattet, einer Säule der Investitionsoffensive für Europa, des sogenannten Juncker-Plans.

Konkret fallen die Projekte in die Geschäftsbereiche des Konzerns, d. h. Umwelt, Wasser‑ und Stromnetze, Wasserkraftwerke, Fernwärme, öffentliche Beleuchtung, Energieeffizienz und Smart City sowie IT-Sicherheit. Insgesamt werden rund 900 000 Menschen von den Investitionen des Multiversorgers profitieren, und zwar sowohl in Familien als auch in Unternehmen.

Für den Acsm-Agam-Konzern stellt die Operation einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung seiner Finanzstruktur dar: Er kann die durchschnittliche Laufzeit seiner Schulden zu wettbewerbsfähigen Bedingungen verlängern und arbeitet mit einem international renommierten Darlehensgeber, der Bank der EU, zusammen.

EU-Kommissar für Wirtschaft Paolo Gentiloni: „Europa investiert in eine höhere Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Durch das 100-Millionen-Euro-Darlehen der Europäischen Investitionsbank, das im Rahmen des Juncker-Plans vergeben wird, kann Acsm-Agam öffentliche Dienstleistungen in der Nordlombardei, von der Straßenbeleuchtung bis zur Versorgung mit Wasser und Strom, weiter verbessern.“

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Die Finanzierung von Projekten zur Energieeinsparung, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist derzeit die größte Herausforderung für die EIB, die Bank der Europäischen Union. In diesem Fall verfolgt der Investitionsplan des Acsm-Agam-Konzerns das Ziel, Qualität, Effizienz und Sicherheit der erbrachten Dienste zu verbessern. Ein vorbildliches Projekt, das zeigt, wie Europa einen positiven Einfluss auf das Leben der europäischen Bürgerinnen und Bürger haben kann.“

Paolo Soldani, CEO von Acsm-Agam: „Nach der Durchführung einer umfangreichen Fusion in unserem Tätigkeitsgebiet und der Genehmigung eines ehrgeizigen Geschäftsplans freuen wird uns, dass die EIB uns bei dessen langfristiger Umsetzung unterstützt. Es ist dies ein weiterer wichtigen Schritt für die Entwicklung unserer Gruppe.“