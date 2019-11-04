Die Europäische Investitionsbank hat Alfredo Abad zum Leiter ihres Büros in Kairo ernannt, um das Engagement der Bank mit ihren ägyptischen Partnern zu verstärken. Mit seinen bisherigen Erfahrungen in den Bereichen multilaterale Entwicklung und Außenbeziehungen kann Alfredo Abad einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Engagement der Europäischen Investitionsbank als einem der führenden Geldgeber in Ägypten auszubauen.

EIB-Vizepräsident Scannapieco: „Die EIB freut sich, dass Alfredo das Büro in Kairo leiten wird. Er wird seine umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklungsfinanzierung in unsere Zusammenarbeit mit Ägypten einbringen. Mit dieser Ernennung zeigt die Bank der EU, dass es ihr ernst damit ist, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der ägyptischen Wirtschaft verstärkt zu unterstützen.“

Alfredo Abad: „Es ist mir eine Ehre, im EIB-Büro in Kairo die Politik der Bank in den Mashrik-Ländern umzusetzen. Die EIB will ihre langjährige Zusammenarbeit mit der ägyptischen Regierung, Unternehmensgruppen und wichtigen Akteuren stärken. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen und auf die Fortsetzung unserer langen Partnerschaft mit der ägyptischen Regierung und Wirtschaft, die 1979 begann. Wir werden weiterhin Beschäftigung und Wachstum in Ägypten fördern.“

Abad hat einen Abschluss in Finanzen und Betriebswirtschaft. Er arbeitet seit 2005 bei der EIB und hat die Bank bei ihrer Arbeit und ihrer Strategie in Ost- und Zentralafrika unterstützt. Im Jahr 2010 leitete Abad die Regionalvertretung der EIB in Pretoria, die die Aktivitäten der Bank in 17 Ländern im südlichen Afrika abdeckt. Bis zur Aufnahme seiner Tätigkeit in Kairo war er bei der EIB stellvertretender Leiter der Funktion für öffentliche Rechenschaft, die sich mit den Anliegen von Menschen befasst, die von den Finanzierungsprojekten der Bank betroffen sind.

Alfredo Abad übernimmt seine Aufgaben als Vertreter der EIB bei den EU-Institutionen und Leiter des Büros in Kairo mit heutigem Datum.