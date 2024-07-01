EIB Global hilft Ägypten bei 271-Mio.-Euro-Programm für mehr Klimaschutz, weniger Umweltverschmutzung und CO2-Grenzausgleich

EIB

I nvestitionen in erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz und weniger Umweltverschmutzung

Hilfe für Ägyptens Unternehmen beim CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus

Umfangreichste Finanzierung der EIB Global für Klimainvestitionen ägyptischer Firmen

Auf der Investitionskonferenz EU-Ägypten in Kairo gab die Europäische Investitionsbank (EIB) über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global ihre Unterstützung für ein 271 Millionen Euro schweres Finanzierungsprogramm in Ägypten bekannt. Das Geld geht an Industrieunternehmen, die die Umweltverschmutzung verringern, ihre Energieeffizienz verbessern, erneuerbare Energien stärker einbinden, in Kreislaufprozesse investieren und höhere Umweltstandards einhalten wollen.

Die neue Finanzierung der EIB Global über 135 Millionen Euro wird durch einen EU-Zuschuss von 30 Millionen Euro – verwaltet von der EIB Global – sowie eine Finanzierung der französischen Entwicklungsagentur AFD ergänzt. Diese Mittel mobilisieren voraussichtlich rund 271 Millionen Euro an Unternehmensinvestitionen mit Klimafokus, die wesentlich dazu beitragen, Ägyptens Wirtschaft CO 2 -ärmer und damit klima- und umweltfreundlicher zu machen.

Der Beitrag der EIB Global zum Programm „Green Sustainable Industry“ hilft ägyptischen Unternehmen auch bei der Einhaltung des CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus der EU, durch den ab 2026 eine CO 2 -Abgabe anfällt.

Der Kredit der EIB Global ist ihre bisher umfangreichste Finanzierung für Unternehmensinvestitionen mit Klimafokus. Unterzeichnet wurde er zusammen mit der ergänzenden EU-Zuschussvereinbarung von der ägyptischen Ministerin für internationale Zusammenarbeit Rania Al-Mashat, Umweltministerin Yasmine Fouad, EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und Gert Jan Koopman, Generaldirektor der GD NEAR der EU-Kommission.

Ministerin Rania Al-Mashat: „Internationale Zusammenarbeit ist der Grundstein dafür, die grüne Wende zu beschleunigen. Heute haben wir mit der EIB die Finanzierungsinitiative Green Sustainable Industry unterzeichnet und damit unsere Zusage signalisiert, den Übergang zu einer grünen Wirtschaft voranzubringen, die Verschmutzung durch die Industrie einzudämmen und den CO 2 -Ausstoß zu verringern. Gemeinsam setzen wir auf erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft, was genau den Prioritäten der ägyptischen Regierung entspricht. Als Klimabank der EU gehört die EIB zu unseren langjährigen Partnern für Klimainitiativen und die grüne Wende. Vor allem ist sie der wichtigste Partner für nachhaltige Verkehrsprojekte unter Ägyptens NWFE-Programm. Deshalb freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit, wenn unser Land auf Kurs in eine grüne, florierende Zukunft geht.“

Umweltministerin Yasmine Fouad: „Das Umweltministerium setzt sich seit 1997 Seite an Seite mit der Industrie für ökologische Nachhaltigkeit und die Einhaltung der Umweltvorschriften ein. Das Programm Green Sustainable Industry folgt auf drei bereits erfolgreiche Phasen unseres nationalen Programms zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung. Das ist die vierte Phase einer Reihe von Maßnahmen, mit denen wir die Industrie unterstützen. Dabei knüpfen wir an die bisherigen Erfolge an, um die Firmen noch umweltverträglicher und nachhaltiger zu machen. Mit dem Programm helfen wir ihnen, Luft, Wasser, Böden und Arbeitsplätze nicht mehr zu verschmutzen und mit sauberen Brennstoffen die Produktion zu dekarbonisieren, etwa mit erneuerbaren Energien, CO 2 -armem Wasserstoff, Biogas und alternativen Brennstoffen. Außerdem fördern wir nachhaltigkeitsorientierte Investitionen in mehr Energie- und Ressourceneffizienz sowie in die Kreislaufwirtschaft. Neben Krediten bieten wir ihnen technische Hilfe an, um geeignete technologische Lösungen zu finden, mit denen sie effizienter werden und sich effektiv gegen die lokalen und globalen Klima- und Umweltprobleme wappnen können.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Das Programm Green Sustainable Industry zeigt, wie ägyptische und europäische Partner gemeinsam den Klimawandel bekämpfen. Durch finanzielles Engagement, kombiniert mit technischer Hilfe, haben ägyptische Unternehmen besseren Zugang zu Klimafinanzierungen. So können sie in neue Großvorhaben investieren, die auf erneuerbare Energien setzen, das Recycling verbessern und die Umweltverschmutzung eindämmen. Der Beitrag der EIB Global zu dem 271 Millionen Euro teuren Programm für Klima- und Umweltschutz, den wir diese Woche auf der Investitionskonferenz EU-Ägypten offiziell vereinbart haben, ist die bisher umfangreichste Finanzierung der EIB für Unternehmensinvestitionen mit Klimafokus in Ägypten. Sie ist ein Zeichen unseres gemeinsamen Engagements für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung.“

Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung: „Die EU ist stolz darauf, sich in Ägypten mit 30 Millionen Euro am Programm Green Sustainable Industry zu beteiligen. Die Initiative hat dort für uns Priorität und trägt entscheidend zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Diese wichtigen Investitionen helfen maßgeblich beim Klimaschutz und beim Übergang zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft. Mit dem Programm dämmen wir die Umweltverschmutzung durch die Industrie ein, dekarbonisieren die ägyptische Wirtschaft und verbessern die Ressourceneffizienz. Aufbauend auf den Gesprächen, die wir heute auf unserem gemeinsam organisierten Investitionsforum EU-Ägypten geführt haben, stellen wir auch in Zukunft umfangreiche Mittel bereit. Damit wollen wir in Ägypten die grüne Wende voranbringen und künftige Investitionen erleichtern.“

Mit der Initiative knüpft die EIB an die Unternehmensinvestitionen an, die sie in den letzten 20 Jahren finanziert hat, um die Umweltverschmutzung durch die Industrie einzudämmen. Auch in Ägypten hat die EIB Global dafür in den vergangenen Jahren mehrmals Mittel bereitgestellt. Nun verstärkt sie ihre Unterstützung für Investitionen der Industrie in Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – die Hauptprioritäten der Global-Gateway-Initiative der EU.

Das Programm „Green Sustainable Industry“ wurde von einer Klimapartnerschaft aus Ägyptens Regierung, dem Finanzsektor und Firmen des Landes sowie Team-Europa-Partnern wie Frankreich und der EU entwickelt.

Die Umsetzung erfolgt mit technischer Hilfe und Best-Practice-Unterstützung in Sachen Digitalisierung.

Die EIB ist die größte supranationale Bank der Welt. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1979 hat die EIB in Ägypten mehr als 15 Milliarden Euro für transformative Projekte im öffentlichen und privaten Sektor bereitgestellt.

In den letzten Jahren hat die EIB in Ägypten Unternehmen und Projekte für Wasser, erneuerbare Energien und nachhaltigen Verkehr finanziert.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.