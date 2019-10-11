© Angie Warren

Europäische Investitionsbank vergibt 12,5 Millionen Euro an VIPA für verschiedene Energieeffizienzprojekte in Litauen

Die Projekte werden von KMU, Midcap-Unternehmen und dem öffentlichen Sektor umgesetzt – mit Fokus auf Gebäudemodernisierung und energieeffizienter Beleuchtung

Plattform fördert Kohäsion und Klimaschutz und wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt, der Hauptsäule des Juncker-Plans

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Förderinstitut VIPA (Viesuju Investiciju Pletros Agentura) – Litauens Entwicklungsagentur für Investitionen – haben eine erste Tranche von 12,5 Millionen Euro unterzeichnet. Die Tranche ist Teil einer genehmigten Fazilität von 25 Millionen Euro zur Einrichtung der ersten litauischen Investitionsplattform für Energieeffizienz. Das Projekt wird über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) des Juncker-Plans besichert. Es dient vorwiegend dem Klimaschutz, fördert aber auch die Kohäsion.

Die Mittel fließen in die erste staatliche Investitionsplattform, die schon über eine gut gefüllte Pipeline mit förderfähigen Projekten verfügt. Ziel der Plattform ist es, Energieeffizienz- und Modernisierungsprojekte in ganz Litauen zu fördern und finanzieren. Die Projekte betreffen hauptsächlich Solaranlagen für Privathaushalte, die Modernisierung von Mehrfamilienhäusern und die Energieeffizienz von Industrieunternehmen, mit Schwerpunkt auf energieeffizienter Beleuchtung. Die Plattform wird vielen verschiedenen Nutzern in ganz Litauen zugutekommen und ihnen dabei helfen, CO 2 -Emissionen und Stromverbrauch zu senken.

Gvidas Dargužas, CEO der VIPA: „Wir freuen uns, die Investitionsplattform für Energieeffizienz gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank zu unterstützen. Außerdem möchten wir alle Unternehmen und Einrichtungen dazu ermutigen, Energieeffizienzprojekte in Litauen umzusetzen und die dafür vorgesehenen Mittel auf der Plattform zu beantragen. Ziele der Finanzierungen sind eine höhere Energieeffizienz und ein Wandel von Konsumenten zu Prosumenten.“

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb: „Unsere Erfahrungen haben insbesondere bei der JESSICA-Initiative in Litauen gezeigt, wie viel Potenzial das Thema Energieeffizienz hat. Oft verkennen wir, dass Gebäudeisolierungen oder eine sparsamere Beleuchtung unseren Energieverbrauch enorm senken können. Ich glaube, dass die Plattform nicht nur den Alltag der Menschen und ihren Stromverbrauch ändern wird, sondern auch mehr Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema der aktuellen Klimadebatte lenkt.“

EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis: „Wir müssen unsere Haushalte und Unternehmen für das 21. Jahrhundert tauglich machen und ihren CO 2 -Fußabdruck verkleinern. Ich freue mich sehr, dass der Juncker-Plan Litauens erste Investitionsplattform für Energieeffizienz fördert. Die über die Plattform finanzierten Projekte werden dem Land nicht nur helfen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher werden deutlich weniger für Strom zahlen. Letztendlich profitieren alle.“

Die Investitionsplattform für Energieeffizienz entspricht den Prioritäten der litauischen Regierung für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Das Darlehen fällt teilweise unter die Initiative „Intelligente Finanzierung für intelligente Gebäude“. Mit dieser Initiative fördern die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission gemeinsam Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden.