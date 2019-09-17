Beteiligung von 80 Millionen Euro mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen

Der Fonds investiert in die „maßgeblichen“ Sektoren erneuerbare Energie, nachhaltige Landwirtschaft und Gesundheit

Der Fonds ist mit einer geplanten Laufzeit von 15 Jahren langfristig angelegt; Zielvolumen von 400 Millionen Euro am Ende der Zeichnungsperiode

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, gibt eine Beteiligung über 80 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans am Fonds Eiffel Essentiel bekannt.

Beim Fonds Eiffel Essentiel handelt es sich um einen strategischen Investitionsfonds, der Unternehmen langfristig begleiten will, die grundlegende menschliche Bedürfnisse in den Bereichen Ernährung, Gesundheitserhaltung und Umweltschutz erfüllen. Der Fonds ist überzeugt, dass sich nachhaltigere Modelle für Produktionsverfahren und Konsumgewohnheiten durchsetzen werden und hat deshalb einen Fonds aufgelegt, der diesen notwendigen Wandel in den „maßgeblichen Sektoren“ erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft/Agrarindustrie und Gesundheit fördern will. Eiffel legt als Impact-Investor großen Wert auf verantwortliches Investieren und versucht deshalb, in Kernbereichen des ökologischen Wandels einen möglichst großen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu erreichen.

„Da wir eine maximale gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen, suchen wir ständig nach neuen Strategien, die möglichst weitreichende positive externe Effekte bewirken. Mit dem Fonds Eiffel Essentiel bieten wir eine innovative Lösung, die sich auf unser nachweisliches Know-how in den Bereichen nachhaltige Energie, Landwirtschaft/Agrarindustrie und Gesundheit stützt“, so Fabrice Dumonteil, Präsident der Eiffel Investment Group, die Mitglied des im Mai 2019 gegründeten „Partnerclubs“ der EIB ist.

Eiffel Essentiel will etwa 20 Unternehmen in maßgeblichen Sektoren unterstützen, deren Geschäftsmodell nachweislich funktioniert und die einen langfristigen Anteilseigner brauchen, um ihr Potenzial entfalten zu können.

Mit einer Laufzeit von 15 Jahren ist Eiffel Essentiel ein wirklich langfristiger Fonds, der die Unternehmen über einen Zeitraum von zehn Jahren und mehr begleiten will. Dieses Schlüsselelement seines Investitionsansatzes stützt sich auf die Überzeugung, dass ein echter Erfolg in diesen Branchen Zeit braucht, insbesondere angesichts der Umbrüche, vor denen sie stehen.

Eiffel Essentiel wird an der Seite der beherrschenden Anteilseigner (Gründungsfamilien, geschäftsführende Anteilseigner usw.) Minderheitsbeteiligungen übernehmen und eine aktive Rolle spielen, damit seine Beteiligungsunternehmen von seinem Branchen-Know-how in den drei maßgeblichen Sektoren profitieren.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Diese innovative Finanzierung, die zum Teil für den Energiesektor bestimmt ist, steht in Einklang mit einem der vorrangigen Ziele der Europäischen Investitionsbank, nämlich dem Klimaschutz. Gleichzeitig ist es unser Ziel, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern und sie so bei ihren Entwicklungsprojekten für eine sichere und wettbewerbsfähige ökologische Wende zu unterstützen.“

Die Beteiligung der EIB an diesem Fonds wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt. Der EFSI ist das Herzstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch als Juncker-Plan bezeichnet wird.

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Steuern und Zölle: „Die EU hat versprochen, nachhaltige Investitionsvorhaben wie das hier vorgestellte zu fördern. Durch seine Garantie für die Beteiligung der Europäischen Investitionsbank über 80 Millionen Euro am Fonds Eiffel Essentiel hilft der Juncker-Plan Unternehmen im Bereich der sauberen Energien und der nachhaltigen Landwirtschaft beim Zugang zu Finanzierungen, die für ihre Expansion unverzichtbar sind.“

Die Kapitalzusagen der Erstanleger von Eiffel Essentiel belaufen sich zum ersten Zeichnungsschluss auf nahezu 200 Millionen Euro. Das Zielvolumen des Fonds beläuft sich auf 400 Millionen Euro.