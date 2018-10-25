EIB vergibt 150 Millionen Euro f ü r die Neugestaltung des medizinischen Zentrums der Universit ä t Radboud. Geplant sind ein neues Klinikgeb ä ude und die Sanierung bestehender Einrichtungen.

Das Modernisierungsprojekt umfasst auch Nachhaltigkeitsinvestitionen.

Die Europäische Investitionsbank vergibt ein Darlehen von 150 Millionen Euro an das niederländische Radboud UMC-Krankenhaus in Nijmegen. Das Darlehen ist für die Neugestaltung und Modernisierung des Universitätsklinikums bestimmt. Geplant sind der Bau eines neuen Klinikgebäudes (S-Gebäude) und die Sanierung anderer bestehender Einrichtungen. Abgesehen davon soll das Darlehen auch für Nachhaltigkeitsinvestitionen verwendet werden.

Das Projekt zielt auf eine bessere Funktionalität, Effizienz und Bündelung von Diensten ab. Gleichzeitig soll die Nachhaltigkeit der Gebäude verbessert werden. Wenn die bestehenden Einrichtungen ersetzt, ausgebaut und instandgesetzt werden, kann die Tätigkeit auf dem Campus im erforderlichen Ausmaß umorganisiert werden.

„Die Lebenserwartung in den Niederlanden gehört zu den höchsten weltweit“, so EIB-Präsident Werner Hoyer. „Wenn die Leute jedoch älter werden, kommt es zu bestimmten gesundheitlichen Problemen, und die niederländischen Krankenhäuser müssen sich darauf vorbereiten. Wir freuen uns, Radboud UMC in einer Zeit des raschen demografischen Wandels und der technologischen und medizinischen Weiterentwicklung dabei zu unterstützen, die Weichen für die Zukunft zu stellen.“

„Das niederländische Gesundheitswesen muss einen ordentlichen Übergang gewährleisten. Nur so können wir auf den raschen demografischen, soziologischen und technologischen Wandel in unserer Gesellschaft reagieren. Dafür ist Führungsstärke notwendig. Das medizinische Zentrum der Universität Radboud will maßgeblich daran mitwirken – und deswegen sind wir der EIB für ihre finanzielle Unterstützung dankbar, die zu unserer Aufgabe beiträgt, «das Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern»“, so Leon van Halder, Vorstandsvorsitzender von Radboud UMC.

Das Projekt umfasst die Umsetzung des Investitionsprogramms der UMC, das bis 2023 läuft.