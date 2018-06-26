Normandie Participations, ein Investitionsfonds der Region Normandie, die Europäische Investitionsbank (EIB) und zwei Caisses Régionales du Crédit Agricole (CRCA) richten speziell für die Unternehmer der Region Normandie ein neues Finanzierungsangebot ein: einen Beteiligungsdarlehensfonds, der zunächst mit 20 Millionen Euro an den Start geht. Später soll die Mittelausstattung auf 40 Millionen Euro erhöht werden.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute in Rouen unterzeichnet von Hervé Morin, Präsident der Region Normandie, Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident, Franck Murray, Präsident von Normandie Participations, Nicolas Denis, geschäftsführender Direktor der Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine, Daniel Epron, Präsident der Caisse Régionale Crédit Agricole Normandie, und von Pascal Voulton, Vorstandsvorsitzender von Sofimac Régions.

Als Zwischenform von Kapitalbeteiligung und langfristigem Darlehen wird es Normandie Horizon ermöglichen, das für Unternehmen in der Normandie zur Verfügung stehende Finanzierungsangebot zu erweitern. Ziel ist es, ein einfaches und wirksames Finanzierungsinstrument für KMU und Kleinstunternehmen anbieten zu können, die häufig wegen zu geringer Eigenkapitalausstattung Schwierigkeiten haben, ein klassisches Darlehen zu erhalten, und die so weiter unabhängig in ihrer Unternehmensführung bleiben können.

Etwa 75 Unternehmen können bis 2022 von diesen Beteiligungsdarlehen profitieren, die dank der Beteiligung der EIB und ihres AAA-Ratings und dank der europäischen Garantie im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa – dem sogenannten Juncker-Plan – zu günstigen finanziellen Bedingungen angeboten werden.

Hervé Morin, Präsident der Region Normandie: „Die Normandie ist die einzige Region, die dieses Finanzinstrument eingerichtet hat. Als erste Region haben wir außerdem unseren Finanzierungsfonds Normandie Participations eingerichtet. Diese Beteiligungsmittel aus dem Instrument Normandie Horizon wirken als Hebel, damit die Unternehmen ein klassisches Darlehen erhalten können. Sie tragen zur wirtschaftlichen Dynamik der Normandie bei: Alle Wirtschaftsindikatoren stehen auf Wachstum und liegen deutlich über dem nationalen Durchschnitt. Wir sind derzeit bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Steigerung des Umsatzes der Unternehmen unter den Besten.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dank dieses innovativen Finanzierungsangebots können wir die Entwicklungsvorhaben der Unternehmen in der Normandie am besten fördern. Darin besteht der Zusatznutzen der Beteiligung der EIB, der Bank der Europäischen Union, und des Juncker-Plans in den französischen Regionen. Nur indem wir gemeinsam mit unseren Partnern innovieren und neue Finanzierungsinstrumente entwickeln, können wir genau auf die Bedürfnisse von Unternehmern und Projektträgern eingehen. Es wäre gut, wenn weitere Beteiligungsdarlehensfonds in anderen französischen Regionen entstehen würden.“

Pascal Voulton, Präsident von Sofimac IM: „Wir freuen uns sehr, an Normandie Horizon teilzunehmen. Dieses große Projekt ist aus einer ehrgeizigen Vision entstanden, die von allen Beteiligten mitgetragen wird: das wirtschaftliche Gefüge der KMU und Kleinstunternehmen in der Region Normandie durch verschiedene flexible Instrumente mit langer Laufzeit zu stimulieren, die eine Kreuzung aus Beteiligungskapital und Darlehen mit langer Laufzeit sind.“

Normandie Horizon hat einen großen Zusatznutzen für Unternehmen in der Normandie, denen es zugutekommt:

Es stärkt die Eigenmittel und verringert den Verschuldungsgrad (Bankdarlehen) des Unternehmens.

Es verwässert das Kapital nicht und kann aus einem Teil Tilgungsdarlehen und einem Teil endfälligem Darlehen bestehen.

Es führt dazu, dass weniger Vermögenswerte des Unternehmens als Sicherheiten dienen müssen

Normandie Horizon – startbereit ab Juni 2018

Normandie Participations, die EIB und der Crédit Agricole richten gemeinsam Normandie Horizon ein, einen Beteiligungsdarlehensfonds, der zunächst mit 20 Millionen Euro ausgestattet ist und später 40 Millionen Euro erreichen dürfte.

Bei diesem neuen Instrument vereinen Europa, die Region Normandie und der Crédit Agricole ihre Kräfte, um den Unternehmern in der Normandie ein einfaches, wirksames und flexibles Instrument anzubieten, das das wirtschaftliche Gefüge der KMU und Kleinstunternehmen in der Region verbessert.

Zunächst 20 Millionen Euro

Normandie Horizon wird zunächst mit sieben Millionen Euro von Normandie Participations und mit drei Millionen Euro der Caisses Régionales du Crédit Agricole ausgestattet, die von einer Finanzierung über zehn Millionen Euro der EIB ergänzt wird, sodass zunächst 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Später können die Mittel von Normandie Horizon auf 40 Millionen Euro aufgestockt werden. Die EIB genehmigte bereits eine Finanzierung, die sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen kann.