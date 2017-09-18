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NORMANDIE HORIZON

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2018 : 20.000.000 €
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09/04/2019 - NORMANDIE HORIZON
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Normandie Horizon geht an den Start - Ein neues Finanzierungsangebot zur verstärkten Förderung von Unternehmen in der Normandie
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONS SME PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2018
20170194
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORMANDIE PRETS PARTICIPATIFS
NORMANDIE PARTICIPATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

In line with the terms of the French Regions SME Programme, the project consists in a EUR 20m loan facility to Normandie Prêts Participatifs ("NPP"), a EUR 40m fund aiming at supporting regional small and medium-sized enterprises (SMEs) through subordinated loans. NPP will be initially capitalised for a total of EUR 10m by Normandie Participations (an entity of the Region's development agency ADN) and by a commercial bank. NPP's will be deployed across a wide array of businesses and sectors in Normandie, by providing forms of subordinated finance that is not commonly offered by the banking and financial sector, to enhance SMEs' ability to contract loans and allow growth.

NPP will provide up to EUR 40m of financing to SMEs and thereby support the growth ambitions of entrepreneurs and small businesses throughout Normandie. It is anticipated that up to 80 businesses may receive support over 2018-2022.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONS SME PROGRAMME
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - NORMANDIE HORIZON
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84191513
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170194
Letzte Aktualisierung
9 Apr 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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