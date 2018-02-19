Die ING und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute eine Vereinbarung über die Förderung ökologischer Investitionen im europäischen Schiffsmarkt mit insgesamt 300 Millionen Euro unterzeichnet. Beide Banken werden sich mit jeweils 150 Millionen Euro an der Finanzierung beteiligen. Dadurch profitieren Unternehmen, die in grüne, nachhaltige Schiffe investieren, von günstigen Finanzierungsbedingungen.

Für die Kredite kommen Kunden infrage, die stark in Europa engagiert sind und in ökologische Innovationen investieren wollen. Finanziert werden sowohl neue Schiffe als auch die Nachrüstung bestehender Flotten für die Binnen- und Seeschifffahrt.

Die Zusammenarbeit mit der EIB ist Teil der breiter angelegten Nachhaltigkeitsstrategie, mit der die ING den Übergang zu einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Gesellschaft fördern und finanzieren will. Die EIB hilft bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle und prüft, wie sie mit ihren Finanzierungen die Energiewende fördern und die Bekämpfung des Klimawandels unterstützen kann.

Um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, sollen die Mittel im Gesamtumfang von 300 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre nach und nach gemeinsam mit der EIB investiert werden. Dabei übernimmt das Schiffsteam der ING die Kreditbetreuung. Die Finanzierung ist auch durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert – das Kernstück des Juncker-Plans.

EIB-Präsident Werner Hoyer sagte: „Es ist kein Geheimnis, dass der Schiffsverkehr einen großen Anteil an den CO 2 -Emissionen hat. Der Klimaschutz zählt zu den Hauptprioritäten der EIB. Mit dieser Art von Finanzierung wollen wir Reedereien einen Anreiz bieten, in moderne Technik zu investieren. Der Kreditrahmen wurde nach zahlreichen Gesprächen mit niederländischen Finanzierungspartnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor geschaffen, um den Schifffahrtssektor auf dem Weg in eine grünere Zukunft zu unterstützen.“

Isabel Fernandez, Leiterin Wholesale Banking bei der ING, fügte hinzu: „Nachhaltigkeit hat für die ING hohe strategische Priorität. Deshalb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit der EIB. Damit wollen wir unsere Schiffskunden zu grüneren, nachhaltigeren Investitionen bewegen. Wir helfen ihnen, ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig zu machen, und unterstützen sie bei sämtlichen Investitionen in umweltfreundlichere Schiffe.“

Mit der Initiative sollen Projekte gefördert werden, die die Umweltleistung von Transportschiffen im Hinblick auf den Schadstoffausstoß und die Kraftstoffeffizienz verbessern. Die Investitionsvorschläge sind bei der ING einzureichen und unterliegen ihren Kriterien für die Übernahme finanzieller und nichtfinanzieller Risiken.