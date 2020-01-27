>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Als ich Kind war, ging mein Vater oft durchs Haus, um überall das Licht auszuschalten, und schimpfte uns, weil wir Strom verschwendeten. Damals ging es vor allem darum, Geld zu sparen. Auch meine achtjährige Tochter knipst überall im Haus das Licht aus und schimpft, weil wir Strom verschwenden. Heute bedeutet das, wir schaden dem Klima.

Energieeffizienz leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. In unserem Klima-Podcast über Energieeffizienz erklären wir Ihnen, wie Sie beim Kühlen oder Heizen weniger Energie verbrauchen und damit das Klima schützen.