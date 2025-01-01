Häufig gestellte Fragen

Die EIB beachtet im Umgang mit externen Anbietern die Grundsätze der EU über die Vergabe öffentlicher Aufträge, etwa zur Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz. Ihrer Auffassung nach können diese Grundsätze am besten eingehalten werden, indem qualifizierte Bieter in einen Wettbewerb treten und der Zuschlag dann auf Basis von Preis und Qualität erteilt wird. Neue Ausschreibungen werden in einem eigenen Bereich der Website der EIB veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen, die die Bank auf eigene Rechnung vergibt.