Untersuchung von Betrug und Fehlverhalten

Über die Abteilung Untersuchungen kann die EIB-Gruppe Verdachtsmeldungen zu Betrug und Fehlverhalten, die von der EIB-Gruppe finanzierte Aktivitäten und/oder Mitglieder der Leitungsorgane oder Beschäftigte der EIB-Gruppe betreffen, unabhängig, professionell und objektiv untersuchen. Sie hat als einzige Stelle in der EIB-Gruppe den Auftrag, Betrug und Fehlverhalten nachzugehen.
Neben ihrer Hauptaufgabe der Untersuchungen übernimmt die Abteilung auch die proaktive Betrugserkennung, leitet Ausschlussverfahren im Fall rechtswidrigen Verhaltens ein, berät zu Betrugsbekämpfungsleitlinien und -verfahren und sensibilisiert innerhalb und außerhalb der EIB-Gruppe für Betrugsthemen.
Meldung von Betrug und Fehlverhalten
Verdachtsmeldungen können auch direkt an
- die Generalinspektorin/den Generalinspektor (im Fall rechtswidriger Verhaltensweisen und Handlungen),
- die/den Group Chief Compliance Officer (für andere Formen von Fehlverhalten/mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe) oder
- die Personalleiterin/den Personalleiter (im Fall von Belästigung) gerichtet werden.
Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen gemäß Betrugsbekämpfungsleitlinien der EIB-Gruppe können auch an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) erfolgen.
Wichtige Leitlinien
-
Investigations Activity Report 2024
The European Investment Bank Group (EIB) has developed a robust and forward-looking framework to prevent, detect, investigate, and sanction all forms of prohibited conduct.
-
Leitlinien der EIB-Gruppe zur Betrugsbekämpfung
Dieses Dokument beschreibt die Leitlinien, die die EIB-Gruppe verfolgt, um bei ihrer Tätigkeit Korruption, Betrug, heimliche Absprachen, Nötigung, Behinderung, Diebstahl in ihren Räumlichkeiten, den missbräuchlichen Einsatz ihrer Ressourcen oder Vermögenswerte, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (zusammen „rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen“) zu verhindern und davor abzuschrecken.
-
Dignity at work policy
This policy establishes a formal procedure to deal with all forms of harassment at the EIB Group.
-
Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe
Der Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe gilt für das gesamte Personal der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds und für alle anderen Personen, die für die EIB-Gruppe tätig sind.
-
Investigation Procedures
Detailed information on the procedures the EIB Group follows to conduct investigations into potential fraud and misconduct.
-
Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe
Die Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe legen die internen Regeln für das Whistleblowing in der EIB-Gruppe im Zusammenhang mit Fehlverhalten fest, das zulasten der EIB-Gruppe geht.
-
Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe
Die Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe legen die internen Regeln für das Whistleblowing in der EIB-Gruppe im Zusammenhang mit Fehlverhalten fest, das zulasten der EIB-Gruppe geht.
-
IFI Anti Corruption Task Force Uniform Framework
Framework for preventing and combating fraud and corruption in the activities and operations of the IFIs.
Bleiben Sie informiert
- Investigations Activity Report 2024
- Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe
- Leitlinien der EIB-Gruppe zur Betrugsbekämpfung
- Whistleblowing-Leitlinien der EIB-Gruppe
- Leitlinien der EIB-Gruppe zur Würde am Arbeitsplatz
- Erklärung der Europäischen Investitionsbank zur Korruptionsbekämpfung
- Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Abteilung Betrugsbekämpfung und die Direktion Compliance
- Leitfaden für die Auftragsvergabe von durch die EIB mitfinanzierten Projekten
- Charta der Abteilung Betrugsbekämpfung der EIB
- Bekämpfung von Betrug und Korruption bei Projekten der EIB
- Leitlinien der EIB-Gruppe zur Betrugsbekämpfung
- Untersuchungsverfahren