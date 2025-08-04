Untersuchung von Betrug und Fehlverhalten

Über die Abteilung Untersuchungen kann die EIB-Gruppe Verdachtsmeldungen zu Betrug und Fehlverhalten, die von der EIB-Gruppe finanzierte Aktivitäten und/oder Mitglieder der Leitungsorgane oder Beschäftigte der EIB-Gruppe betreffen, unabhängig, professionell und objektiv untersuchen. Sie hat als einzige Stelle in der EIB-Gruppe den Auftrag, Betrug und Fehlverhalten nachzugehen.

Neben ihrer Hauptaufgabe der Untersuchungen übernimmt die Abteilung auch die proaktive Betrugserkennung, leitet Ausschlussverfahren im Fall rechtswidrigen Verhaltens ein, berät zu Betrugsbekämpfungsleitlinien und -verfahren und sensibilisiert innerhalb und außerhalb der EIB-Gruppe für Betrugsthemen.