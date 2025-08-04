Suche starten DE menü
 
  Startseite

Die EIB-Gruppe begeht diese Woche den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Teil unserer DNA. Entsprechend den Werten der EU setzen wir auf ein barrierefreies, inklusives Umfeld, in dem sich alle entfalten und ihren Beitrag leisten können.

Mehr  
Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Untersuchung von Betrug und Fehlverhalten

Über die Abteilung Untersuchungen kann die EIB-Gruppe Verdachtsmeldungen zu Betrug und Fehlverhalten, die von der EIB-Gruppe finanzierte Aktivitäten und/oder Mitglieder der Leitungsorgane oder Beschäftigte der EIB-Gruppe betreffen, unabhängig, professionell und objektiv untersuchen. Sie hat als einzige Stelle in der EIB-Gruppe den Auftrag, Betrug und Fehlverhalten nachzugehen.

Neben ihrer Hauptaufgabe der Untersuchungen übernimmt die Abteilung auch die proaktive Betrugserkennung, leitet Ausschlussverfahren im Fall rechtswidrigen Verhaltens ein, berät zu Betrugsbekämpfungsleitlinien und -verfahren und sensibilisiert innerhalb und außerhalb der EIB-Gruppe für Betrugsthemen.

Meldung von Betrug und Fehlverhalten

Die Abteilung Untersuchungen ist für alle Verdachtsmeldungen zu rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen im Sinne der Betrugsbekämpfungsleitlinien der EIB-Gruppe sowie Verletzungen der Leitlinien der EIB-Gruppe zur Würde am Arbeitsplatz und des Verhaltenskodex der EIB zuständig.

Wer über relevante Informationen verfügt, sollte sich umgehend an die Abteilung Untersuchungen wenden. Jeder Verdacht kann anonym gemeldet werden. Die EIB-Gruppe behandelt alle Hinweise vertraulich.

So erreichen Sie die Abteilung Untersuchungen:

Bitte geben Sie dabei Folgendes an:

  • Welche mutmaßlich rechtswidrige Verhaltensweise oder Handlung möchten Sie melden?
  • Wo und wann hat sich der Vorfall ereignet? (Datum und Uhrzeit, sofern Sie dazu Angaben machen können)
  • Wer hat die Handlung begangen?
  • Wie hat die Person oder Firma/Organisation die mutmaßlich rechtswidrige Handlung begangen?
  • Warum war diese Handlung nicht korrekt?

Gemäß den Whistleblowing-Leitlinien der EIB-Gruppe können Hinweisgebende ihren Verdacht auch über eine externe Plattform melden, wobei ihre Identität zusätzlich besser geschützt ist.

Meldeplattform  

Verdachtsmeldungen können auch direkt an

Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen gemäß Betrugsbekämpfungsleitlinien der EIB-Gruppe können auch an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) erfolgen.

Wichtige Leitlinien

  • 4 August 2025

    Investigations Activity Report 2024

    The European Investment Bank Group (EIB) has developed a robust and forward-looking framework to prevent, detect, investigate, and sanction all forms of prohibited conduct.

  • 5 August 2021

    Leitlinien der EIB-Gruppe zur Betrugsbekämpfung

    Dieses Dokument beschreibt die Leitlinien, die die EIB-Gruppe verfolgt, um bei ihrer Tätigkeit Korruption, Betrug, heimliche Absprachen, Nötigung, Behinderung, Diebstahl in ihren Räumlichkeiten, den missbräuchlichen Einsatz ihrer Ressourcen oder Vermögenswerte, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (zusammen „rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen“) zu verhindern und davor abzuschrecken.

  • 3 Dezember 2025

    Dignity at work policy

    This policy establishes a formal procedure to deal with all forms of harassment at the EIB Group.

  • 3 Februar 2023

    Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe

    Der Verhaltenskodex für das Personal der EIB-Gruppe gilt für das gesamte Personal der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds und für alle anderen Personen, die für die EIB-Gruppe tätig sind.

  • 3 Dezember 2025

    Investigation Procedures

    Detailed information on the procedures the EIB Group follows to conduct investigations into potential fraud and misconduct.

  • 24 November 2021

    Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe

    Die Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe legen die internen Regeln für das Whistleblowing in der EIB-Gruppe im Zusammenhang mit Fehlverhalten fest, das zulasten der EIB-Gruppe geht.

  •
    24 November 2021

    Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe

    Die Whistleblowing-Leitlinien der Europäischen Investitionsbank-Gruppe legen die internen Regeln für das Whistleblowing in der EIB-Gruppe im Zusammenhang mit Fehlverhalten fest, das zulasten der EIB-Gruppe geht.

  •

    IFI Anti Corruption Task Force Uniform Framework

    Framework for preventing and combating fraud and corruption in the activities and operations of the IFIs.

Bleiben Sie informiert

Publications
Weitere Publikationen