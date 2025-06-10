Der Beschwerdemechanismus im Überblick

Eine Stimme für die Menschen

Viele internationale Finanzierungsinstitutionen (IFI) wie die EIB-Gruppe haben Verfahren eingerichtet, damit die Menschen vor Ort Gehör finden, wenn sie ihre Rechte und Interessen durch Projekte von IFI beeinträchtigt sehen. Mit unserem Beschwerdemechanismus sind wir Mitglied des Independent Accountability Mechanisms Network (IAMnet).

In diesem Video erfahren Sie, wie die Beschwerdeverfahren funktionieren und wie sie zu einer nachhaltigeren und gerechteren Entwicklung für alle beitragen.