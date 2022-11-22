Villageois de Potosí : l’histoire d’Angélica

Angélica est une infirmière qui dirige un poste sanitaire prodiguant des soins primaires à Collpa, un petit village des Andes, en Bolivie. Jusqu’à récemment, elle devait se débrouiller sans électricité, en utilisant des bougies et en se rendant dans la ville la plus proche pour recharger son téléphone et son ordinateur. La situation a changé en 2022 lorsqu’un panneau solaire a été installé à proximité du poste, fournissant de l’électricité et une connectivité plus fiable, ce qui signifie qu’Angélica peut mieux aider les communautés tributaires de ses soins. Grâce au projet « Cosechando agua – Sembrando luz » (récupérer l’eau, diffuser la lumière) de l’État bolivien, appuyé par FONPLATA – Banque de développement et la Banque européenne d’investissement, avec des financements de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL) de l’Union européenne, plus de 3 500 ménages, écoles et postes sanitaires bénéficient désormais d’une énergie propre dans la région.

