Villageois de Potosí : l’histoire de Felicia et Pedro

Felicia et Pedro ont une petite exploitation agricole à deux heures de marche de la ville la plus proche dans la région isolée des Andes en Bolivie. Felicia peinait à trouver et à rapporter de l’eau tous les jours jusqu’à ce qu’ils installent, en 2018, des cuves de récupération de l’eau de pluie chez eux. En 2022, ils ont également placé un panneau solaire qui leur procure désormais une source fiable d’énergie propre à l’intérieur de leur maison et les dispense de brûler du combustible pour s’éclairer. Grâce au projet « Cosechando agua – Sembrando luz » (récupérer l’eau, diffuser la lumière) de l’État bolivien, appuyé par FONPLATA – Banque de développement et la Banque européenne d’investissement, avec des financements de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL) de l’Union européenne, plus de 1 500 ménages, écoles et postes sanitaires bénéficient désormais d’une énergie propre et d’une eau potable dans la région.

