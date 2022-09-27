Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, évoque la mobilisation de capitaux pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé, le 21 septembre à l’université de New York, à une conversation informelle intitulée « Mobilizing Capital to Implement the EU Green New Deal ». Il a présenté le pacte vert pour l’Europe, en expliquant comment la BEI et le FEIS se sont appuyés sur des fonds publics pour mobiliser des investissements privés afin de financer des investissements stratégiques.

En savoir plus sur la participation de la BEI à l’Assemblée générale des Nations unies et à la Semaine du climat à New York 2022.