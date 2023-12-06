Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI à la COP 28 – Coup de projecteur sur la sécurité de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques

Les changements climatiques menacent la sécurité de l’eau dans le monde entier. Dans le même temps, face à l’augmentation de la demande en eau dans l’industrie et l’agriculture, et aux besoins que génère la croissance démographique, l’eau devient une ressource rare. Dans les coulisses de la COP 28, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, nous explique comment la banque de l’UE soutient des projets qui renforcent la sécurité de l’eau et aident les populations à s’adapter aux effets des changements climatiques dans le monde entier.

  Visionnez toutes nos conversations tenues sur le site de la conférence et suivez notre participation à la COP 28.

