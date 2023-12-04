La BEI à la COP 28 – L’acier vert et l’innovation pour mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles

Pour notre première conversation dans les allées de la COP 28, c’est avec Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil à la Banque européenne d’investissement, que nous nous entretenons. Nous voyons avec lui comment la BEI soutient les nouvelles technologies qui favorisent la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Et comment les projets verts – qu’ils soient traditionnels et portent par exemple sur l’énergie éolienne, ou innovants comme ceux consacrés à l’acier vert – sont la voie à suivre pour un monde écologique et durable.

