Lors de la conférence des Nations unies sur le climat organisée à Dubaï, nous nous entretenons avec Markus Berndt, qui dirige BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement. Il nous explique comment, dans le cadre d’un partenariat pertinent avec d’autres banques multilatérales de développement, BEI Monde finance l’innovation afin d’accroître les effets de l’action climatique.

