La BEI à la COP 28 – Un acteur qui change la donne dans la lutte contre les changements climatiques

Pour Werner Hoyer, le succès de la COP 28 passe par le relèvement du niveau d’ambition. Dans cette conversation sur le site de la conférence sur le climat à Dubaï avec le président de la Banque européenne d’investissement, celui-ci insiste sur la nécessité pour les États et les institutions de relever leur niveau d’ambition, y compris par l’abandon progressif des combustibles fossiles. C’est là selon lui la seule option possible pour parvenir à relever les défis des changements climatiques. D’après lui, la BEI, parce qu’elle est devenue la banque européenne du climat et grâce à la création de BEI Monde, se positionne désormais comme un acteur qui change réellement la donne face à l’urgence climatique.

Visionnez toutes nos conversations tenues sur le site de la conférence et suivez notre participation à la COP 28.