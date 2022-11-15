Nancy Saich et Eila Kreivi │Conversations en ligne à la COP 27

On ne peut pas s’intéresser uniquement au financement de l'action en faveur du climat et oublier tout le reste ! Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques, et Eila Kreivi, conseillère principale en finance durable de la BEI, nous parlent de l’importance de bien distinguer ce qu’est un investissement vert de ce qui l’est moins afin d’atteindre l’objectif de 1,5 C.

