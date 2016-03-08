Si vous éprouvez un engourdissement d'un côté du corps ainsi que des troubles de la parole et de la vue alors que vous êtes à Birmingham, vous vous rendrez peut-être à l'hôpital de la ville. Le service de médecine d'urgence qu'il abrite reconnaîtra que vous êtes victime d'un accident vasculaire cérébral et stabilisera votre état. Mais pour bénéficier d'un traitement spécialisé, vous devrez rejoindre en ambulance l'unité d'urgence neurovasculaire de l'hôpital de Sandwell à West Bromwich, situé à une dizaine de kilomètres. On perd là un temps crucial pour un patient dans un état grave.

L'exploitant des deux hôpitaux, le Trust, entend résoudre le problème de la division de ses services d'urgence avec la construction, à équidistance des installations actuelles, de l'hôpital Midland Metropolitan pour un coût de 350 millions de GBP. Le nouvel hôpital concentrera ses activités sur les urgences, de sorte que tout un chacun saura où aller en cas de pathologie soudaine et grave. À son arrivée, le malade pourra immédiatement consulter tout un éventail de médecins spécialistes. Cela aura une incidence réelle sur la santé – voire parfois sur la survie – des 550 000 habitants de la zone desservie.

Le Dr Roger Stedman, directeur médical du Sandwell and West Birmingham NHS Trust, a déclaré : « L'accès plus rapide à des soins d'urgence appropriés a pour corollaire un processus de guérison des patients accéléré et plus complet. Nous pourrons même sauver des vies en réduisant les complications parfois associées à des traitements longs. »





Le FEIS à l'appui des services des urgences

L'hôpital Midland Metropolitan, doté de 669 lits, abritera le plus grand service des urgences de Grande-Bretagne. Il s'agit seulement du deuxième hôpital spécialisé dans le traitement des pathologies aiguës au Royaume-Uni. La Banque européenne d’investissement prête 120 millions de GBP sur le coût total du projet au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un programme soutenu par une garantie de 16 milliards d'EUR de la Commission européenne et une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources propres de la BEI.

Le FEIS a vocation à mobiliser 315 milliards d'EUR de nouveaux investissements d'ici à 2018. Il a pour objectif clé de soutenir des projets pour lesquels l'obtention de ressources financières à des conditions avantageuses auprès d'investisseurs privés serait autrement malaisée. Ces difficultés découlent généralement d'un certain risque qui décourage les investissements privés ou rend les projets moins abordables.

La prise en charge du risque

S'agissant de l'hôpital Midland Metropolitan, le risque portait sur le contrat qui liait le Trust à l'entreprise, détenue pour l'essentiel et gérée par le secteur privé, qui était chargée de superviser la construction et la maintenance du nouvel hôpital pour une durée de 30 ans.

Les autorités britanniques avaient modifié le contrat général pour imposer à ce type d'entreprise des critères de performance un peu plus stricts, bien qu'il s'agisse d'une structure couramment employée dans ce que l'on appelle les partenariats public-privé. Midland Metropolitan étant le premier grand hôpital financé dans le cadre de ces nouveaux critères, le contrat pouvait être jugé plus risqué que les précédents projets de même nature. Les investisseurs privés pouvaient craindre que, dans le cas où la société de projet n'atteindrait pas ses objectifs, son contrat soit plus facilement dénoncé par le NHS Trust. De ce fait, les investisseurs pouvaient être confrontés à davantage de difficultés pour récupérer leur mise.

C'est précisément pour remédier à ce type de lacune du marché que le FEIS a été créé en 2015. La BEI a donc retenu l'hôpital Midland Metropolitan parmi les premiers projets financés au titre du FEIS.

« Le marché ne s'était pas encore déterminé face aux risques liés au nouveau contrat », a déclaré Peter Jacobs, chef de la division Financements sur projet de la BEI. « Pour la BEI, il s'agit d'un risque acceptable, du fait notamment que le projet passe aussi par la revitalisation d'un ancien site industriel. »

Des vis et des écrous aux dossiers électroniques

L'hôpital Midland Metropolitan sera construit à Smethwick, à l'ouest du centre de Birmingham, sur un site qui abritait au départ – dans les années 1840 – une fabrique de vis et d'écrous et, plus récemment, une usine automobile. Lorsqu'il sera achevé en octobre 2018, il disposera de neuf blocs opératoires, d'une grande unité de soins intensifs et d'une maternité assortie de deux blocs opératoires spécialisés.

Une fois opérationnel, le nouvel hôpital présentera plusieurs aspects innovants :

l'environnement sera dématérialisé (sans papier) et permettra à l'ensemble du personnel un accès immédiat et sans restriction aux dossiers électroniques de chacun des 400 000 patients attendus chaque année ;

une « clinique d'urgence » accueillera les nouveaux patients, les adressera sans délai à un médecin expérimenté, permettant ainsi de renvoyer rapidement chez eux de nombreux patients qui auraient été autrement admis pour une durée plus longue.

« Notre objectif sera de procéder rapidement à l'évaluation, aux examens et au traitement des patients, de sorte qu'ils ne restent à l'hôpital que le temps nécessaire », a déclaré le Dr Matthew Lewis, directeur des services de soins médicaux et d'urgence du Trust. « Nul doute que nous assurerons de meilleures prestations de santé dans ce nouvel environnement. »