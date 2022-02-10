Si vous vous déplacez en fauteuil roulant, la présence de marches à l’entrée d’un restaurant peut vous forcer à modifier votre projet.

« Je suis tributaire des informations disponibles », témoigne Judyta Smykowski, utilisatrice de fauteuil roulant à Berlin. « Le lieu est-il accessible ? Puis-je m’y rendre avec mon ami·e ? Ou est-ce que je serai l’attraction de la soirée ? »

C’est à ce stade qu’entre en jeu une application nommée Wheelmap. Il s’agit d’une application cartographique participative qui permet à ses utilisateurs de partager des informations sur l’accessibilité – concernant les restaurants, les magasins, les stations de métro, les rues, ou n’importe quel autre lieu. Les sites se voient attribuer une couleur, à l’instar de feux de circulation : vert pour les lieux accessibles, jaune en cas d’accessibilité partielle, rouge pour les sites inaccessibles ; d’autres symboles signalent des équipements tels que les toilettes.

« Cette appli contribue vraiment à réduire le temps que nous devons consacrer à la collecte d’informations », explique Judyta, chargée de réseaux sociaux chez Wheelmap. « Idéalement, nous aurions besoin de lois plus strictes pour rendre les lieux accessibles, mais ce n’est pas le cas pour l’instant, donc nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. »

L’application est gratuite ; elle a été créée il y a environ 10 ans à Berlin par Holger Dieterich et un ami, Raul Krauthausen, qui se déplace en fauteuil roulant. Ils étudiaient tous deux à l’Université des arts de Berlin. Raul avait pour matière principale les sciences de la communication, et Holger le commerce électronique.

« Nous aimions bien nous retrouver et brasser des idées. Nous allions toujours dans le même café, alors je lui ai proposé de nous rendre dans mon quartier pour y boire un verre. Il m’a répondu qu’il ne savait pas où il pouvait aller, ignorant quel lieu était accessible. »

C’est ainsi qu’a germé l’idée de Wheelmap.