Gorzów renaît et Marta Liberkowska le fait savoir.

Marta est à la tête d’une équipe de communication composée de sept personnes au sein du bureau de promotion de la ville. Ces jours-ci, les informations à communiquer ne manquent pas. Gorzów s’est en effet lancée dans un vaste programme de rénovation urbaine destiné à revitaliser la ville et à attirer de nouveaux habitants. Un prêt de 46 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, permettra de financer de nouvelles routes, l’extension du réseau de tramway et d’autres transports publics, des pistes cyclables, des aires de loisirs et des infrastructures éducatives.

Même si Marta travaillait déjà pour le bureau de promotion avant le lancement de ce projet, elle explique que, grâce au prêt de la BEI, ses responsabilités ont augmenté et son service a pu embaucher une personne supplémentaire. « Le maire m’a chargée de communiquer aussi sur l’appui de la Banque européenne d’investissement en faveur de la ville. »

Pour de nombreux habitants de Gorzów, son visage et sa voix sont familiers. Marta a débuté sa carrière comme présentatrice radio à Gorzów, avant de devenir présentatrice TV pour une antenne locale de Telewizja Polska. Elle a rejoint le bureau de promotion de Gorzów en 2017.

Le travail de Marta est l’un des millions d’emplois bénéficiant du soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI). D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du produit intérieur brut de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, et la création de 650 000 emplois supplémentaires.

« Nous sommes aux prises avec une crise démographique »

Le prêt de la BEI financera également un nouveau centre de formation professionnelle qui deviendra le plus grand jamais abrité par la ville avec 1 000 étudiants et plus de 200 employés, et qui sera aménagé dans un ancien hôpital. « À l’heure actuelle, les bâtiments sont laissés à l’abandon et se dégradent », affirme Marta. « Grâce à cet investissement, ils seront rénovés. »

Le nouveau centre éducatif tentera de répondre à la pénurie de main-d’œuvre à laquelle est confrontée Gorzów. Marta explique que le taux de chômage est de 2,8 %, soit le plus bas de toute l’histoire de la ville. Gorzów est devenue un pôle régional des secteurs chimique, énergétique, pharmaceutique et automobile, et la ville déploie tous les moyens possibles pour attirer les travailleurs dont elle a bien besoin. « Nous espérons qu’une fois l’investissement terminé, la population de Gorzów augmentera, car nous sommes actuellement aux prises avec une crise démographique », affirme-t-elle.