Le nouveau programme urbain de l’UE vise à aider les collectivités locales à tirer le meilleur parti de leurs subventions. Voici comment transformer des subventions classiques grâce à un instrument financier.

L’ancienne mine à ciel ouvert de Cutacre, aux abords de l’agglomération de Manchester, est un endroit assez inattendu pour la mise en œuvre d’un instrument financier de pointe. Pourtant, ce site de 45 kilomètres carrés s’inscrit dans une série de projets, au nord-ouest de l’Angleterre, qui sont financés par un fonds de développement de 60 millions de GBP appelé Evergreen. Géré par une entité privée, pour le compte de 16 collectivités territoriales, cet instrument financier peut sembler compliqué, mais Cutacre en illustre les caractéristiques essentielles : l’investissement réalisé par Evergreen a débloqué un projet clé, ce prêt est déjà en cours de remboursement et les fonds sont imputés à d’autres projets.

Une nouvelle démarche se fait jour en matière d’intervention du secteur public. Au lieu de rechercher de rarissimes ressources en vue d’accorder des subventions, des collectivités locales, régionales et nationales ont créé un fonds de développement urbain qui propose des prêts. Une fois ceux-ci remboursés, le fonds réinvestit les recettes. Naturellement, puisque les prêts doivent être remboursés, il convient de les affecter à des projets bancables qui, à leur tour, attirent des investisseurs privés, amplifiant encore davantage l’incidence des fonds publics.

« Evergreen nous a permis de créer un vecteur d’investissement d’un type différent, dont la stratégie est alignée sur ce que nous voulons entreprendre, au niveau de la ville, pour promouvoir l’urbanisation », déclare Desmond Gardner, l’un des directeurs du fonds établi à Manchester. « Nous sommes partis d’une excellente idée, que nous avons transformée en un dispositif qui fonctionne remarquablement bien. »

Ce type d’instrument financier sera d’une grande utilité pour les collectivités locales qui cherchent à étendre le rayon d’action de leurs subventions. Le programme urbain de l’UE, qui a été officiellement dévoilé à Amsterdam le 30 mai, mise sur une meilleure connaissance de ce mécanisme de financement innovant.

La structure du mécanisme est la suivante. La Banque européenne d’investissement reçoit des subventions du Fonds européen de développement régional et d’organismes gouvernementaux nationaux. La Banque sélectionne des intermédiaires financiers pour gérer les investissements dans différents projets. Dans ce cas, il s’agit d’Evergreen, qui a été créé par les collectivités locales en partenariat avec un gestionnaire de fonds privé. Evergreen a également accès à un prêt de 100 millions de GBP que la BEI a octroyé au Manchester City Council.

Le fonds a été lancé en 2011 avec l’aide d’un programme mis en place par la BEI et la Commission européenne, intitulé JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, « Soutien européen conjoint à l’investissement durable dans les zones urbaines ») dont l’objectif est d’étendre le rayon d’action des subventions de l’UE (connues sous l’appellation de fonds structurels).

Le site de Cutacre, dans l’agglomération de Manchester

Des projets d’Evergreen portent déjà leurs fruits :

Citylabs : mise en place, à hauteur de 24 millions de GBP, de cette structure biomédicale dans un ancien hôpital ophtalmologique, l’investissement d’Evergreen ayant incité Lloyds Bank à la cofinancer. Le prêt consenti par Evergreen est en cours de remboursement et de recyclage dans de nouveaux investissements.

Cutacre : dans une ancienne mine, ce projet a déjà créé 300 emplois ; 3,5 millions de GBP empruntés à Evergreen ont été remboursés.

Cotton Building : 10 millions de GBP accordés par Evergreen et Manchester ont attiré 10 millions de GBP d’investissements privés dans ce nouveau bâtiment implanté sur un site industriel. 910 emplois devraient être créés.

Evergreen procède actuellement à une deuxième vague d’investissements qui réinjectent, en fait, les mêmes ressources dans d’autres projets. « Les instruments financiers ne conviennent pas forcément à tout le monde », explique M. Gardner. « Ils doivent être adaptés aux besoins locaux. Mais ils peuvent insuffler un réel changement. » Evergreen vise à recycler trois fois ses ressources au cours de ses dix ans d’existence programmée – même si M. Gardner espère que le fonds aura une durée de vie illimitée. Entre-temps, la BEI et la Commission européenne ont lancé la plateforme « fi-compass » destinée à dispenser des conseils aux autorités intéressées par les instruments financiers tels qu’Evergreen.