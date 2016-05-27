Le projet à Varsovie relève de deux des trois piliers du programme urbain de l’Union européenne. Poursuivez la lecture pour en savoir plus à cet égard.

La première fois que les banquiers de la Banque européenne d’investissement sont venus discuter de l’agrandissement du petit réseau de métro de Varsovie, ils n’ont pas posé les questions qu’attendait Michal Olszewski. « Un banquier commercial nous aurait demandé si nous allions être en mesure de le rembourser. La BEI voulait savoir pourquoi nous avions besoin d’un métro. »

Ce qui a impressionné l’adjoint au maire de Varsovie, M. Olszewski, c’est le fait que la BEI voulait s’assurer que la municipalité prenait la bonne décision sur le plan financier – et par rapport aux objectifs stratégiques de l’UE.

« La BEI n’est pas seulement là pour financer un projet, mais aussi pour contribuer à relever les défis stratégiques. Une fois qu’elle approuve votre projet, cela constitue une réelle validation du concept », dit-il.

Le programme urbain de l’UE, qui a été dévoilé le 30 mai 2016 à Amsterdam, compte trois piliers :

l’amélioration de la réglementation ;

l’amélioration du financement et

l’amélioration du partage des connaissances.

Le projet de métro de Varsovie illustre l’action de la BEI en ce qui concerne le pilier du financement et celui du partage des connaissances.

Mise en œuvre du programme urbain

La mise à l’épreuve, par la BEI, du concept développé par la ville de Varsovie a débuté bien avant que celle-ci ne contracte, en 2012, un prêt de 111 millions d’EUR pour acheter du nouveau matériel roulant destiné au métro, puis un autre prêt de 115 millions d’EUR, en 2013, pour la construction du tronçon central de la deuxième ligne de métro et de sept nouvelles stations. La collaboration a démarré lorsque la Ville a sollicité les conseils des responsables du programme Jaspers sur la meilleure façon de structurer son projet afin que l’octroi d’importantes aides non remboursables de l’UE soit justifié.

Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) signifie « Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes ». Cofinancée par la Commission européenne et la BEI, l’initiative Jaspers offre toute une gamme de services de conseil dans les domaines suivants : transports et investissements dans des projets environnementaux, RDI, technologies de l’information et de la communication, santé, éducation et aménagement urbain. La gamme de services porte sur l’examen du projet et la recommandation de modifications à l’appui de sa mise en œuvre. À Varsovie, les conseils ont porté sur la formulation de justifications quant à la faisabilité du projet et sur l’évaluation de l’impact environnemental.

La ville a ainsi pu bénéficier de 945 millions d’EUR de la Commission européenne, sur un coût total de 1,5 milliard d’EUR.

La municipalité de Varsovie travaille actuellement avec la Banque sur un prêt de 200 millions d’EUR, dans le cadre de son projet de quelque 1,9 milliard d’EUR visant la construction de 11 stations supplémentaires et d’un dépôt ainsi que l’achat de 49 nouveaux éléments de matériel roulant. « C’est fantastique. On a vraiment l’impression de contribuer à quelque chose de formidable pour sa ville », déclare M. Olszewski.