Dans le cadre de l’appui global apporté à l’Ukraine par la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE a lancé son Action spéciale en faveur de l’Ukraine en 2014 afin de fournir, d’ici à la fin de l’année, 3 milliards d’EUR pour financer des infrastructures, l’essor du secteur privé et l’action en faveur du climat. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord d'association conclu entre l’UE et le pays. En signant quatre projets avec des représentants officiels de l’Ukraine à Bruxelles lundi, la banque aura concrétisé cet engagement. Les prêts de la BEI font partie d’une enveloppe de 11 milliards d’EUR mise à disposition de l’Ukraine et annoncée par la Commission européenne en mars 2014.

Les dirigeants ukrainiens n’ont pas ménagé leurs efforts pendant ce temps. Ils ont obtenu d’importantes avancées dans la lutte contre la corruption, dans l’amélioration de l’administration et des marchés publics ou des règlements visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’en matière de refonte des pratiques de réglementation financière et du code des impôts.

Je suis fermement convaincu que l’Ukraine peut apporter beaucoup à l’Europe. Les projets de la BEI rapprochent l’Ukraine de l’Europe. Et cela, au bénéfice de tous.

Des investissements en faveur de projets spécifiques en Ukraine

La BEI ne fournit pas un appui général, mais soutient des projets très spécifiques. Nous connaissons au détail près leur effet concret pour le citoyen ordinaire. Prenons comme exemple le montant de 120 millions d’EUR destiné à améliorer l’efficacité énergétique dans les universités ukrainiennes. Il s’agit d'un investissement bien pensé dont les bénéfices seront multiples. Il permettra non seulement de réduire l’empreinte environnementale et le coût des études universitaires dans un des pays les plus énergivores au monde, mais contribuera également à créer un cadre pédagogique confortable pour des milliers de jeunes étudiants ukrainiens. L’enseignement dont ils bénéficieront débouchera sous peu sur de la recherche-développement, de l’innovation et, par la suite, des avancées économiques. L’Ukraine est d’ores et déjà en passe de devenir le berceau d’un solide secteur des technologies de l'information. J’anticipe des projets futurs dans ce domaine avec notre banque. L’assistance de la BEI devrait également aider l’Ukraine à stopper sa dramatique fuite des cerveaux.

Autre exemple, le prêt de la BEI d’un montant de 200 millions d’EUR visant à moderniser les transports publics dans vingt communes ukrainiennes, notamment grâce à de nouveaux bus, tramways et trolleybus, lequel contribuera, nous l’espérons, à un recul significatif des transports utilisant des combustibles fossiles au profit des transports électriques. Le projet devrait porter ses fruits sous la forme d’économies d'énergie, sans oublier une amélioration de la qualité de vie des usagers et des effets positifs pour l’environnement.

Investissements en Ukraine : plus qu’une assistance financière

Loin d’être uniquement financière, l’assistance de la BEI va au-delà de celle fournie par les banques commerciales. Les services de conseil de la Banque permettent aussi de renforcer les capacités locales en matière d’élaboration et de gestion de projets d'investissement complexes.

Parce qu’elle est guidée par les politiques de l’UE, la BEI est tenue d’opter pour des prêts aux retombées économiques, sociales et environnementales positives. Nous mettons tout en œuvre pour que l’essor du secteur privé attire aussi les financements privés. En Ukraine, nos investissements visent à préparer un terrain favorable à un flux plus important de ressources privées, tout autant qu’à encourager une croissance économique immédiate. Il nous reste à souhaiter que les premiers signes de ces investissements se manifestent rapidement. Au cours de l’année dernière, les échanges commerciaux entre l’Europe et l’Ukraine ont progressé de 7,5 %.

Nous sommes heureux d’avoir respecté notre engagement à prêter 3 milliards d’EUR à l’Ukraine. Mais, nous ne nous en tiendrons pas là. Afin d’esquisser notre future coopération en matière de financement et d’assistance technique, nous allons également conclure un nouveau protocole d’accord avec le gouvernement. Cela permettra à la BEI de demeurer un partenaire de l’Ukraine, en encourageant ses réformes et en améliorant concrètement la vie de ses citoyens.