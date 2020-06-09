Olcay Silahlı a fait preuve d’une certaine prescience lorsqu’il a eu l’idée de créer une entreprise en Turquie qui permettrait de réduire le gaspillage alimentaire et de lutter contre la faim.

La crise du COVID-19 a gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement : des aliments et d’autres produits destinés aux restaurants, aux hôtels et aux magasins de détail se sont amoncelés dans les entrepôts. Et c’est là que Fazla Gida entre en jeu.

« Les chaînes d’approvisionnement alimentaires sont rompues en ce moment », explique Olcay, cofondateur et directeur général de Fazla Gida. « Les entreprises s’appuient sur des données concernant le passé pour prévoir la demande. À l’heure actuelle, toutes les tendances changent et, pour les deux ou trois prochaines années, les entreprises ne disposeront pas de bonnes bases pour calculer la demande. »

Fazla Gida, également connu sous le nom de Whole Surplus, agit comme un « marché administré » qui permet aux entreprises de vendre leurs excédents, d’en faire don à des organisations caritatives et des banques alimentaires ou, dans le pire des cas, de les vendre pour l’alimentation animale ou à des fins de recyclage. Elle permet de créer de la valeur à partir de stocks invendus, avec, à la clé, des avantages sociaux, environnementaux et financiers.

L’entreprise est spécialisée dans les produits alimentaires, mais négocie aussi d’autres produits. Lorsqu’elle peut revendre des denrées alimentaires ou d’autres biens excédentaires, elle agit en tant qu’acheteuse. Dans d’autres cas, elle facilite les ventes et encaisse une commission en fonction de l’avantage apporté à l’entreprise en question.