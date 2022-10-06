Au Portugal, lorsque les élèves du niveau élémentaire commencent à apprendre à l’aide de la méthode mise au point par Celmira Macedo, on leur raconte l’histoire d’un lutin baptisé EKUI et d’un monstre.

Dans ce conte, les enfants, dont certains sont aveugles, sourds ou atteints d’une autre forme de handicap, sont les héros.

Avec le lutin EKUI à leurs côtés, ils s’attachent à surmonter les obstacles qui les empêchent d’apprendre ensemble. L’histoire est lue, présentée en langue des signes et disponible en braille.

C’est le début d’une aventure au cours de laquelle tous les élèves restent dans la même classe. En plus de lire et d’écouter, s’ils le peuvent, les élèves apprennent à signer l’alphabet et à sentir sous leurs doigts les bosses du système braille.

« Lorsque les enfants, en situation de handicap ou non, sont exposés à ces différentes approches (visuelles, auditives, kinesthésiques et tactiles), ils sont capables d’apprendre plus rapidement et d’adapter leur mode d’apprentissage à leurs capacités », déclare Celmira Macedo, l’enseignante qui a mis au point la méthode EKUI.

Ce système va complètement à rebours de l’approche classique des écoles portugaises.

En temps normal, les élèves aveugles, sourds ou atteints de troubles du spectre autistique sont retirés de la classe à intervalles réguliers pour acquérir des compétences qui leur sont spécifiques. Avec EKUI (pour « equity, knowledge, universality, inclusion », à savoir équité, connaissances, universalité et inclusion), les enseignants s'adressent à l’ensemble de la classe au moyen d'un système de cartes repères utilisant le braille, la langue des signes, des informations visuelles (montrant la forme de la bouche pour produire un son donné) et la lettre de l’alphabet.

Des enfants ont expliqué à leurs parents ce qui est écrit en braille dans un ascenseur ou se sont adressés spontanément à des personnes sourdes pour leur dire bonjour en signant. Pour Celmira Macedo, c'est gratifiant.

Cela illustre le type d’empathie que sa méthode vise à favoriser.

EKUI a été adoptée dans plus de 450 salles de classe dans plus de 70 villes au Portugal, et près de 9 000 enseignants ont été formés à cette méthode, qui a été récompensée par de nombreux prix. EKUI a été finaliste de l’édition 2016 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI afin d’aider les entreprises à trouver des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. En 2021, Celmira Macedo a reçu une bourse Ashoka.