Lorsqu’il était jeune et vivait à Genarp, une ville de moins de 3 000 âmes située dans le sud de la Suède, Niklas Hummel tenait absolument à devenir physicien. « J’ai toujours rêvé de m’appuyer sur la science pour résoudre les problèmes pratiques de la vie courante », confie-t-il. Aujourd’hui, il met au point une technologie qui pourrait bouleverser la vie de millions de personnes.

Tout comme Nicolas Flamel, l’alchimiste français du XIVe siècle associé à une légende d’immortalité, Niklas axe ses efforts sur « l’élixir de vie ». Mais ses nouveaux travaux ne portent pas sur un philtre issu de l’imagination, permettant de vivre éternellement. L’élixir de Niklas entretient toute forme de vie sur terre – il s’agit de l’eau.

Alors qu’il était sur le point d’obtenir son diplôme en ingénierie et physique à l’université de Lund, Niklas a été présenté, par un ami, à une jeune pousse suédoise du nom d’Orbital Systems. Quelques mois plus tard et à l’issue de plusieurs entretiens, Niklas a décroché le poste de scientifique des données.

Orbital a mis au point une douche qui utilise 90 % d’eau en moins qu’une douche classique, en s’appuyant sur une technologie utilisée par les astronautes dans l’espace. Une fois que l’eau atteint la canalisation de la douche, elle est instantanément purifiée et réacheminée vers le pommeau. Ce système économise également jusqu’à 80 % de l’énergie normalement nécessaire pour chauffer l’eau de la douche, et il vous permet de suivre votre consommation et de vérifier vos économies à l’aide d’une appli.

En Suède, des emplois dans les technologies soutenus par la banque de l’UE

Niklas entre en jeu lorsqu’il s’agit d’économies et de consommation. « J’utilise les données recueillies pour concevoir des algorithmes. Je veille à ce que tout fonctionne bien et je résous les problèmes particuliers qui se présentent », explique Niklas.

« Ce travail est parfois stressant mais ce qui le rend digne d’intérêt, c’est que je m’inscris dans un mouvement qui cherche à changer la façon dont les gens utilisent l’eau », poursuit-il. « L’eau est une ressource si précieuse et nous partageons tous la responsabilité de l’économiser. »

La Banque européenne d’investissement a soutenu Orbital en lui octroyant un prêt de 15 millions d'EUR visant à augmenter la production et à doper la recherche-développement. Cet investissement, appuyé par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, créera 70 emplois. Ces prochaines années, l’entreprise envisage de doubler ce nombre d’emplois nouveaux.

Le travail de Niklas n’est que l’un des millions d’emplois créés ou maintenus grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du PIB de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. Même en 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, ainsi que 650 000 emplois supplémentaires.

Orbital espère prochainement réduire le prix de cette douche afin de la placer à la portée des pays en développement souffrant de pénurie d’eau. « Je suis vraiment reconnaissant d’avoir un emploi qui a une réelle incidence sur le monde », témoigne Niklas, « mais, surtout, je suis profondément heureux de travailler pour des chics types ».