Juste après la cellulose, la lignine est le deuxième matériau biologique que l’on trouve en plus grande quantité sur Terre.

Depuis des décennies, des scientifiques et des chercheurs tentent d’exploiter le pouvoir de la lignine, mais en raison de sa structure chimique hétérogène et complexe, personne n’est parvenu à fabriquer un produit de grande qualité. Du moins, jusqu’à présent.

Martin Miltner, ingénieur-chimiste et cofondateur de Lignovations, souhaite révolutionner l’industrie chimique en remplaçant les ingrédients synthétiques potentiellement nocifs entrant dans la composition des produits de consommation par une solution sûre et durable à base de lignine.

« Nous voulions tirer parti des incroyables fonctions que la lignine remplit dans la nature et la transformer en un produit industriel », explique-t-il.

En 2016, lui, son épouse Angela et un autre ingénieur en chimie, tous diplômés de l’université technique de Vienne, ont mis au point un processus visant à fractionner et à homogénéiser la lignine, facilitant ainsi grandement son raffinage. « La forme que revêt la lignine à l’issue de notre processus de transformation la rend très particulière. C’est la première de ce type à l’échelle mondiale », affirme Martin Miltner.

Ils ont breveté ce procédé et fondé Lignovations en 2021, s’associant avec un quatrième partenaire issu du monde de l’entreprise. Après avoir levé des capitaux de préamorçage, l’entreprise a commencé à mettre au point des produits et à construire une installation pilote.